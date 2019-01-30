Запущен проект России и Совета Европы в защиту прав женщин

Историческим событием назвала российский омбудсмен Татьяна Москалькова запуск совместного проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы". Его партнерами стали Совет Европы, Минтруда и социальной защиты РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ (России) и МИД РФ.

- Беспрецедентное значение события в том, - заявила Татьяна Москалькова, - что, когда в мире множатся конфликты между странами, мы запускаем не декларацию о намерениях, а деловой проект с гуманитарной и миротворческой миссиями. Он может упрочить цивилизационное пространство и снять остроту конфликтов. Еще может не приоткрыть дверь для соблюдения прав женщин, а разбить "стеклянный потолок" нарушения этих прав.

Москалькова отметила, что в 2018 году в аппарат федерального омбудсмена больше половины обращений поступило от женщин.

В большинстве случаев - просьбы о трудоустройстве и о помощи детям. Проект в защиту прав женщин подразумевает целый ряд научных исследований по изучению опыта европейских государств в законодательном регулировании предупреждения социального неблагополучия женщин и насилия в отношении их.

Совет Европы предлагает экспертизу европейского опыта, выбор программ обучения, разбор случаев из практики разных стран и стандарты изменения законодательства в защиту женщин. Цель проекта - расширение представительства женщин в выборных и исполнительных органах власти, пересмотр перечня профессий, запрещенных для женщин в стране, зачисление в трудовой стаж женщин воспитания ими детей, разрешение женщинам-заключенным принимать участие в воспитании детей и т.д.

Эти инициативы могут стать предметом проектного научного исследования, но окончательное решение партнерами пока не принято. Они размышляют над тем, как адаптировать программы проекта к российским реалиям, с тем, чтобы, как заметила Татьяна Москалькова, "поднять статус и престиж женщины в обществе".

С российским омбудсменом согласилась директор директората по человеческому достоинству, равенству и управлению СЕ Клаудиа Лучиани. Она подчеркнула, что представительство женщин в выборных органах власти в России, чуть выше, чем в остальной восточной Европе - 25 процентов, но "остается низким для влияния женщин на либерализацию законодательства или защиту прав женщин и детей".

Общая стоимость проекта, по данным МИД РФ, составляет 556 тысяч евро. При этом 500 тысяч евро выделяет Европейский союз, а 56 тысяч евро - Совет Европы. Запущенный проект будет проходить только в России. Подобные проектные программы СЕ осуществляет совместно с 20 странами-членами организации.