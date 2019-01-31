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Рубрика: Общество

В движении

Десять лет назад в Храме Христа Спасителя состоялась интронизация Патриарха Кирилла
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
День интронизации Патриарха Кирилла - 1 февраля. О самых интересных чертах предстоятеля Русской православной церкви "РГ" напоминают писатель, музейщик, философ и глава Синодального отдела.

Алексей Варламов, писатель:

Фото: Александр Корольков/РГ
В серии ЖЗЛ вышла книга "Патриарх Кирилл"

- Я слушал проповедь Патриарха в университетском храме, в которой он рассуждал о подвижничестве и о том, как связаны между собой слова "подвиг" и "движение". На службе присутствовали ректор, профессора университета, студенты , и всем был очень интересен этот лингвистический и филологический анализ. Он продолжил проповедь в философском ключе, но уже используя понятийный аппарат физики и математики, "по-университетски" убедительно соединяя гуманитарное и точное начала. Слушать этого человека - большое удовольствие. Его слово всегда точно, глубоко образно и в хорошем смысле "художественно".

Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

- На острове Беринга Патриарха ждали многодетные мамы. Он привез им подарки - книжечки, иконки и конверты с небольшими деньгами. Раздав их, он собрался уходить, но увидел в стороне женщину с ребенком в коляске. Отец Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха, говорит ей: подойдите поближе, Святейший пройдет и ребеночка вашего благословит. Святейший проходит, благословляет и спрашивает: "У вас один пока?" - "Нет, пять". Патриарх смотрит на нас: почему она оказалась без подарков? Мы быстро что-то находим... А я тихонько упрекаю представителя местной власти: ну что же вы ее пропустили. А он руками машет: да это такая женщина, пять детей от пяти разных мужей... Вечером при обсуждении дня с Патриархом замечаю, что немножко неудобно с этой дамой получилось и что все местные в один голос: "У нее пять детей от пяти мужей". А Патриарх смотрит на меня и говорит: "Ну и что? Она же - одна - воспитывает пять детей... Так в чем проблема? Почему мы не можем ее поддержать?". И для меня это был ТАКОЙ урок.

Аркадий Малер, философ, исследователь и преподаватель истории христианской философии:

- Патриарх Кирилл - один из самых прекрасных ораторов и риторов нашего времени. Он всегда говорит "от себя" и глядит человеку в лицо. Постоянный лейтмотив его проповедей и речей - обращение человека к Богу. Лет 10 назад он был противником публичных дискуссий с атеистами, полагая, что если атеист проиграет, он уже никогда не придет к Богу, сейчас его позиция изменилась, на "Спасе" идет программа "Не верю", и звучат аргументы Церкви.

А Патриарх смотрит на меня  и говорит: "Ну и что? Она же одна воспитывает пять детей... Так почему мы не можем ее поддержать?"

Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля:

- С Патриархом Кириллом мы взаимодействуем уже много лет, и я очень благодарна ему за помощь в работе. Патриарх входит в Попечительский совет Музеев Московского Кремля, и все вопросы, касающиеся религиозных памятников, решаются при его поддержке и участии. Мы всегда просим его благословения на проведение реставрационных работ в соборах, которые находятся в совместном ведении Музея и РПЦ - и всегда его получаем. Очень важно, чтобы глава Православной церкви одобрил решения о работах в уникальном памятнике архитектуры и священном для верующих месте. Патриарх ежегодно проводит службы в кремлевских соборах, и, это всегда очень важное событие для музея, к которому мы тщательно готовимся.

Общество Религия Патриарх Кирилл РГ-Фото
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