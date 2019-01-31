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Рубрика: Спорт

Подготовились к "Зиме"

Лидеры мирового сезона выступят в Москве
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 22(7780)
В воскресенье в манеже ЦСКА состоится традиционный турнир "Русская зима". Пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), соревнования потеряли статус международных. Однако состав участников все равно будет очень сильным, ведь россияне - лидеры мирового сезона.

Всего на турнире выступят более 250 российских легкоатлетов, среди которых титулованные прыгуны в высоту Анна Чичерова, Данил Цыплаков и, конечно, лидеры сезона Иван Ухов, взявший 2,31 м в Челябинске на одном из этапов Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА, и Мария Ласицкене. На турнире "Битва полов", недавно прошедшем в Москве, она преодолела планку на отметке 2,03 метра. Нашим прыгунам в длину тоже пока нет равных в зимнем сезоне. Чемпион мира Александр Меньков в середине января "улетел" на 8,15 м на соревнованиях в Иркутске, а специалистка по тройному прыжку Екатерина Конева - на 14,81 в Москве.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Неудивительно, что старший тренер группы прыжков Антон Назаров заявил на предстартовой пресс-конференции, что ждет высоких результатов от спортсменов.

- В женской высоте мы увидим зрелищное противостояние Марии Ласицкене и Анны Чичеровой, - подчеркнул Назаров. - В прыжках в длину надеемся на хорошие выступления Александра Менькова и Елены Соколовой. В тройном прыжке у женщин от блестящей Екатерины Коневой, жду, честно говоря, прыжка за 15 м.

Александр Меньков, который также присутствовал на пресс-конференции, с прогнозами тренера согласился.

- От себя я ожидаю очень далеких прыжков, потому что целенаправленно готовился к этому, - отметил легкоатлет, который в прошлом году не получил разрешение на международные старты от ИААФ. - Все эти разговоры о допуске немного мешают подготовке. Но мы справляемся с этим. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится в нашу пользу.

Призовой фонд "Русской зимы" составит 2,5 миллиона рублей. Тройка сильнейших в каждом из 20 видов программы получит 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. За попадание в топ-5 по таблице очков ИААФ полагается бонус - от 50 до 150 тысяч рублей. Рекордсмену России вручат 200 тысяч рублей.

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