Всего на турнире выступят более 250 российских легкоатлетов, среди которых титулованные прыгуны в высоту Анна Чичерова, Данил Цыплаков и, конечно, лидеры сезона Иван Ухов, взявший 2,31 м в Челябинске на одном из этапов Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА, и Мария Ласицкене. На турнире "Битва полов", недавно прошедшем в Москве, она преодолела планку на отметке 2,03 метра. Нашим прыгунам в длину тоже пока нет равных в зимнем сезоне. Чемпион мира Александр Меньков в середине января "улетел" на 8,15 м на соревнованиях в Иркутске, а специалистка по тройному прыжку Екатерина Конева - на 14,81 в Москве.
Неудивительно, что старший тренер группы прыжков Антон Назаров заявил на предстартовой пресс-конференции, что ждет высоких результатов от спортсменов.
- В женской высоте мы увидим зрелищное противостояние Марии Ласицкене и Анны Чичеровой, - подчеркнул Назаров. - В прыжках в длину надеемся на хорошие выступления Александра Менькова и Елены Соколовой. В тройном прыжке у женщин от блестящей Екатерины Коневой, жду, честно говоря, прыжка за 15 м.
Александр Меньков, который также присутствовал на пресс-конференции, с прогнозами тренера согласился.
- От себя я ожидаю очень далеких прыжков, потому что целенаправленно готовился к этому, - отметил легкоатлет, который в прошлом году не получил разрешение на международные старты от ИААФ. - Все эти разговоры о допуске немного мешают подготовке. Но мы справляемся с этим. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится в нашу пользу.
Призовой фонд "Русской зимы" составит 2,5 миллиона рублей. Тройка сильнейших в каждом из 20 видов программы получит 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. За попадание в топ-5 по таблице очков ИААФ полагается бонус - от 50 до 150 тысяч рублей. Рекордсмену России вручат 200 тысяч рублей.