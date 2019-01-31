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Рубрика: Экономика

Хорошо летим

"Аэрофлот" вернул бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск № 22(7780)
С 1 февраля авиакомпания "Аэрофлот" помимо традиционных закусок и горячих блюд будет предлагать пассажирам экономкласса вино и пиво, подтвердили "Российской газете" в пресс-службе перевозчика.

Алкоголь будет предлагаться пассажирам авиарейсов с длительностью полета более трех часов (именно на таких рейсах, по правилам воздушных перевозок, авиакомпания обязана кормить клиентов горячими блюдами). В полете, который длится по расписанию более трех часов, пассажирам экономкласса предложат бокал вина. На рейсах продолжительностью более шести часов будет предлагаться кружка пива. Однако рассчитывать на бесконечный поток алкоголя, очевидно, не придется.

Предлагать пассажирам легкие алкогольные напитки во время полета - это в целом нормальная практика для европейских авиакомпаний премиум-класса

"Аэрофлот" перестал угощать пассажиров экономкласса легкими алкогольными напитками с осени прошлого года. Также на рейсах продолжительностью свыше шести часов для таких пассажиров из меню было убрано мороженое. Вечером в четверг на официальном сайте перевозчика было доступно меню в версии до 1 февраля, где спиртное еще отсутствует.

"Аэрофлот" закончил продажу льготных авиабилетов

Для пассажиров бизнес-класса ничего не поменялось. С ноября 2018 года по 31 января 2019 года для них действует обновленное меню. В частности, по данным ряда отраслевых изданий, в нем для пассажиров бизнес-класса была расширена винная карта. Им, в том числе, предлагаются новые марки игристого вина более высокого качества. Его марка также зависит от того, внутренний ли это рейс или международный.

Предлагать легкие алкогольные напитки во время полета - это в целом нормальная европейская практика для авиакомпаний премиум-класса, отметил в беседе с "Российской газетой" главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. "Аэрофлот" работает на тех же направлениях, что и ведущие европейские перевозчики. Они предлагают также пиво и вино, не переживая за последствия их употребления пассажирами во время полета.

6 часов и более нужно будет провести в полете на борту "Аэрофлота", чтобы рассчитывать на кружку пива

По статистике, дебоширят на борту самолета те пассажиры, которые употребляли спиртное еще до полета либо приобрели алкоголь в "чистой зоне" аэропорта, а также пронесли спиртное в самолет, нарушив правила полета, отмечает Гусаров. По мнению эксперта, число подобных нарушителей с возвратом в меню легких спиртных напитков станет меньше. Пассажирам, страдающим аэрофобией, бокал вина теоретически способен помочь успокоиться, а также помочь заснуть.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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