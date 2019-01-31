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Американка превратила AirPods в серьги, чтобы не терять их

31.01.2019,  
10:54
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Gabriella Reilly / deadanimemom Фото: Gabriella Reilly / deadanimemom.myshopify.com
Фото: Gabriella Reilly / deadanimemom.myshopify.com

Предприимчивая жительница американского штата Вирджиния придумала лайфхак, позволяющий не терять наушники AirPods. Габриэлла Райли превратила их в серьги, сообщает издание Buzzfeed

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Создать необычный предмет бижутерии Райли вынудила ее кошка - животное сгрызло несколько пар AirPods. "В какой-то момент я поняла, что ни при каких условиях не могу их снова потерять", - отметила изобретательница.

Девушка рассказала, что на создание специального аксессуара ушло около часа. За это время она смастерила конструкцию, соединяющую держатель для наушников и привычные сережки.

Райли назвала свое изобретение Airings (от AirPods и earrings - "серьги") и продает его в Сети за 20 долларов, или около 1300 рублей. 

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