Американка превратила AirPods в серьги, чтобы не терять их

Предприимчивая жительница американского штата Вирджиния придумала лайфхак, позволяющий не терять наушники AirPods. Габриэлла Райли превратила их в серьги, сообщает издание Buzzfeed.

Создать необычный предмет бижутерии Райли вынудила ее кошка - животное сгрызло несколько пар AirPods. "В какой-то момент я поняла, что ни при каких условиях не могу их снова потерять", - отметила изобретательница.

Девушка рассказала, что на создание специального аксессуара ушло около часа. За это время она смастерила конструкцию, соединяющую держатель для наушников и привычные сережки.

Райли назвала свое изобретение Airings (от AirPods и earrings - "серьги") и продает его в Сети за 20 долларов, или около 1300 рублей.