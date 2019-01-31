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В 23 странах Европы наблюдается широкое распространение вирусов гриппа. К концу января и в России отмечается рост распространения заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями. Не грозит ли нашей стране эпидемия? С этим вопросом "Российская газета" обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Анна Юрьевна, ситуация тревожная. Например, Балканы сегодня переживают такой подъем заболеваемости...

Анна Попова: В Европе, как правило, ниже уровень вакцинации населения. В январе этого года на исполкоме Всемирной организации здравоохранения наше сообщение о том, что в России сегодня привиты 50 процентов населения, вызвало к себе большой интерес. Это более 70 миллионов человек.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Роспотребнадзор предупредил россиян об активности гриппа в Европе

Тем не менее в России тоже растет число заболевших гриппом.

Анна Попова: Это обычная ситуация для второй половины зимы. Речь пока идет о превышении порога заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями в 23 регионах России и о расширении географических границ заболеваемости в стране. Но, подчеркну, речь идет не о эпидситуации высокой интенсивности, а о расширении границ заболеваемости на территории страны. В России действует отлаженная система мероприятий по профилактике гриппа. Это и прививки, и информационные компании, и работа в детских образовательных учреждениях, когда ребенка с признаками заболевания не допускают в детский коллектив и предлагают обратиться за медицинской помощью. Для того чтобы прервать эпидемический процесс, разобщают детей в школах и детских садах, приостанавливая их работу и переводя школьников на дистанционные формы обучения. Организованная работа системы здравоохранения и системы образования снижают риски распространения вирусных инфекций.

Советы, как не заболеть гриппом, от Анны Поповой:

1. Своевременно сделать прививку от гриппа.

2. Людям с ослабленным здоровьем, детям и пожилым нужно стараться не посещать места массового скопления людей. Не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости.

Фото: iStock
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3. Если человек вынужден находиться в этот период в общественных местах, нужно обязательно пользоваться защитными масками.

4. Заболевание развивается, когда вирус попадает на слизистые оболочки, поэтому руки нужно всегда держать в чистоте и периодически обрабатывать. Дезинфицировать все предметы, которыми человек пользуется, держит в руках. Придя домой, тщательно умываться, промывать глаза, нос, полоскать рот.

5. За детьми нужно следить особенно тщательно. В их руки и тем более в рот не должны попасть никакие загрязненные предметы.

6. Грипп опасен как течением, так и последующими осложнениями. Нужно постараться не заболеть. Если же все-таки человек заболел, следует остаться дома, сохранив здоровье своих товарищей по работе. И вызвать врача, предотвратив развитие осложнений.

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