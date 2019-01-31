АСВ будет напрямую выплачивать возмещения вкладчикам за 2-3 дня

Агентство по страхованию вкладов планирует отказаться от услуг банков-агентов при выплате страховых возмещений в пользу прямых выплат из своего фонда на счета, указанные вкладчиками.

Об этом рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев на встрече руководства Банка России с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия" в подмосковном комплексе "Бор".

"Для этого у нас все необходимые решения уже есть, осталось только увязать это с технологиями и законодательством, я думаю, это вопрос одного-полутора лет. Мы будем деньги выплачивать непосредственно на указанный счет, во-вторых, будем делать это быстрее - за 2-3 дня, а не за 12 дней, как сейчас", - сказал Исаев.

По его словам, это усилит конкуренцию банков за вклады в лишенных лицензиях банках - сейчас банки-агенты пользуются своим статусом, чтобы привлекать на свой баланс возмещаемые вкладчикам средства.

С момента создания системы страхования вкладов произошло свыше 500 страховых случаев, возмещения получили 2 млн вкладчиков.