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Рубрика: Экономика

Черные списки поделят на два

Банк России планирует провести амнистию "отказников"
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 22(7780)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала проблему с необоснованным включением в черные списки предпринимателей, которым банки отказали в проведении операций на основании "антиотмывочного" законодательства.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Набиуллина пообещала пересмотреть как уже сформированные списки отказников, так и критерии включения в эти списки. Об этом она заявила на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия" в подмосковном комплексе "Бор".

"Амнистия" коснется клиентов, которые попали в списки по формальным и случайным причинам, в результате объем этого перечня может сократиться более чем вдвое, рассказал "Российской газете" зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Число клиентов банков, попадающих в списки, может сократиться на 40%, сказал он. Банк России и Росфинмониторинг получат право направлять информацию в банки только по клиентам, проводившим сомнительные операции либо операции по отмыванию преступных доходов.

Это предусматривает нормативно-правовой акт, который сейчас находится в минюсте, сказал Скобелкин.

Банк России с середины 2017 года регулярно доводит до всех кредитных организаций списки клиентов, которым было отказано в проведении операции в одном из банков по основаниям "антиотмывочного" законодательства. Представители малого бизнеса неоднократно жаловались, что попадание в черный список часто служит причиной автоматического отказа в обслуживании и в других кредитных организациях. С прошлого года для таких клиентов действует механизм реабилитации, однако этого, по словам Набиуллиной, недостаточно: сам факт необоснованного включения в списки наносит огромный урон добросовестным предпринимателям, они сталкиваются с отказом в проведении платежей, теряют контрагентов.

Глава ЦБ настойчиво рекомендовала банкам содержательно подходить к оценке риска клиентов. "Конечно, это не означает, что надо закрывать глаза на обнальщиков, которые прячутся под личиной малого бизнеса, но банки должны внимательнее относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, - отметила Набиуллина. - Когда есть признаки, мы просим, чтобы банки разобрались по существу, что это за клиент".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Скобелкин также не исключил как крайней меры введения гражданско-правовой ответственности для банков, автоматически отказывающих клиентам, попавшим в черные списки. "Перечни - это вспомогательный инструмент для контроля уровня риска, не более того", - подчеркнул он.

При этом нелегальное обналичивание и вывод денег за границу все больше вытесняются из банковской системы. Продажа наличности перетекает на рынки и в крупные розничные сети.

Через банковскую систему в 2018 году были обналичены 177 млрд рублей, это в 1,8 раза меньше, чем в 2017 году. Объем незаконного вывода денег через кредитные организации за этот период сократился на 20% и составил 63 млрд рублей.

Скобелкин отметил, что более чем в два раза сократился объем средств, выведенных через предъявление исполнительных документов по фиктивным судебным спорам (в 2017 году - 8 млрд рублей). "Совместно с минюстом мы готовим изменения в законодательство, которые должны позволить банкам при наличии серьезных подозрений приостанавливать перечисление средств по исполнительным документам", - сказал Скобелкин.

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