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Рубрика: Экономика

Риски покажут в новом свете

Банки введут правила продажи сторонних продуктов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Российским банкам предложат добровольно присоединиться к стандартам, определяющим правила продажи небанковских товаров и услуг. Предполагается, что с их помощью потребители будут защищены в том числе от навязывания непонятных им и рисковых финансовых продуктов, продающихся через банки.

В четверг на внеочередном собрании Ассоциации банков России (АБР) ее участники единогласно утвердили такой стандарт, рассказал "Российской газете" вице-президент АБР Алексей Войлуков. Согласно принятому стандарту клиент должен будет получать достаточный объем информации о небанковском товаре или услуге (страхование, микрофинансирование и т.д.), понимать, что он в действительности получает, осознавать риски и преимущества предлагаемого продукта.

Фото: istock
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Чаще всего клиенты банков жалуются на навязывание инвестиционного страхования жизни или на умолчание ряда условий по нему. По словам Войлукова, в принятом членами АБР стандарте нет привязки к конкретным финансовым продуктам. В течение трех месяцев банкам, входящим в АБР, будет предложено добровольно принять стандарт и следовать ему при продаже сторонних продуктов, добавил он. При этом документ, возможно, будет дорабатываться, не исключил Войлуков.

Чаще всего клиенты жалуются на навязывание инвестиционного страхования жизни в банковских отделениях

Необходимость разработки аналогичного стандарта для своих участников незадолго до нового года обсуждали и в Ассоциации российских банков (АРБ), подтвердил "РГ" ее президент Гарегин Тосунян. По его словам, предлагаемые меры еще только предстоит обсудить с банками - членами АРБ. Тосунян уточнил, что этот процесс займет примерно два месяца, а итоговый вариант стандарта может быть принят либо на традиционном съезде АРБ в апреле, либо непосредственно перед ним.

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