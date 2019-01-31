Беларусь экспортировала сельхозпродукции более чем на $5 млрд

Богатый и питательный потребительский стол в Беларуси позволил параллельно и экспортировать сельхозпродукцию в истекшем году более чем на $5 млрд. Эту статистику привел на выездной коллегии министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Заяц.

По его словам, на текущую пятилетку в республике поставлены амбициозные задачи - выйти на валовой внутренний продукт в размере не менее $100 млрд. Для этого сельскохозяйственной отрасли необходимо практически в 1,5 раза увеличить объемы товарной продукции. Это, по прогнозам руководителя отрасли, "позволит обеспечить финансовые потребности и поднять благосостояние тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности".

Правда, уточнил министр, поставлена задача увеличить производство продукции не менее чем на 5%, а в 2020 году - не менее чем на 3%. Заяц полагает, что эти цифры вполне реальны, тем более для Брестской области, где, кстати, и состоялось выездное заседание коллегии.

Министр считает, что регион должен поставить перед собой более сложные задачи по производству молока и мяса. "Вы работаете в молочном скотоводстве лучше всех в республике, вкладываете огромные средства в обновление существующей базы, дополнительно строите мощности по производству продукции. Это облегчит выполнение задания", - полагает руководитель Минсельхозпрода.

Как сообщил первый заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец, в 2018 году в Брестской области производство молока увеличилось на 5,9% и составило 1,6 млн тонн. Средний удой на корову вырос на 268 кг и достиг 5763 кг, а абсолютным лидером в стране является "Молодово-Агро" Ивановского района, где от коровы получили около 10,6 тонн молока. Более половины производимой в регионе молочной продукции идет на экспорт, а мясной - около сорока процентов. Причем, продукция поставлялась в прошлом году в 35 стран. Только в Китай по сравнению с 2017 годом поставки выросли в четыре раза.

Впервые были отправлены изделия сельхозпроизводства в Таджикистан, Пакистан, Ирак, Гану, Данию, другие страны. "Все молочные перерабатывающие предприятия области прибыльные", - констатировал первый вице-губернатор региона.