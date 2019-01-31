Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов

Минск снял ограничения на число американских дипломатов в Республике Беларусь. Об этом в ходе выступления на панельной дискуссии "Атлантического совета" в Вашингтоне заявил заместитель министра иностранных дел страны Олег Кравченко. Посольство США в Минске уже более десяти лет функционирует в усеченном формате. В штате представительства числятся всего десять дипломатов.

"У нас нет графика (возвращения дипломатов - прим. "РГ"), мы еще подходим к решению совместно с американской стороной - вернуть послов. Окончательное решение еще не принято", - подчеркнул белорусский замминистра, которого цитирует ресурс news.21.by.

По словам Кравченко, понадобятся годы, чтобы главы американской и белорусской дипмиссий вернулись в Минск и Вашингтон.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что белорусская сторона собирается снять ограничения на число американских дипломатов в своей стране. О таком решении 10 января американских партнеров уведомил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.