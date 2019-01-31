Bloomberg: На новейшем авианосце США проблемы с запуском самолетов

Информационное агентство Bloomberg рассказало в среду о неполадках в работе оборудования на борту новейшего авианосца военно-морских сил США Gerald Ford. Электромагнитные катапульты, предназначенные для запуска самолетов, отказывали уже 20 раз в ходе 740 испытательных полетов.

Об этом сообщили представители американского военного ведомства. По данным источников, сбои в работе стартовых катапульт, произведенных компанией General Atomics, были зафиксированы с мая 2017 года, когда авианосец был принят в строй.

Gerald Ford стал первым в серии американских атомных авианосцев нового поколения, которые должны заменить авианосцы типа Nimitz, пишет ТАСС. Длина нового корабля - 337 метров, водоизмещение - 100 тысяч тонн, максимальная скорость - до 30 узлов.

Этот авианосец, стоимостью более 13 миллиардов долларов, является самым дорогим кораблем ВМС США.