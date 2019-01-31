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Рубрика: В мире

Уйти по-британски

"Брекзит" стал источником вдохновения для шутников
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
В Европе снова заговорили о том, что выход Британии из Евросоюза может быть перенесен, по некоторым данным, на 2020-й год.
Шутники публикуют в соцсетях карикатуры на ведущую британцев к "брекзиту" Терезу Мэй. Фото: Twitter.com/nicostornaritis Шутники публикуют в соцсетях карикатуры на ведущую британцев к "брекзиту" Терезу Мэй. Фото: Twitter.com/nicostornaritis
Шутники публикуют в соцсетях карикатуры на ведущую британцев к "брекзиту" Терезу Мэй. Фото: Twitter.com/nicostornaritis

"Брекзит" может быть отложен для того, чтобы дать правительству возможность принять законодательную базу, которая понадобится, если соглашение с ЕС не будет достигнуто до конца марта, предупредил глава МИД Британии Джереми Хант. "Брекзит" может быть отложен, чтобы попытаться договориться с Евросоюзом и избежать так называемого "жесткого" варианта, то есть выхода из Евросоюза без гарантии поддержки со стороны стран, остающихся в союзе, на двухлетний переходный период, говорят в Еврокомиссии.

Напомним, что в начале недели палата общин проголосовала против выхода из ЕС без соответствующего соглашения, но сигнализировала, что соглашение в его нынешнем виде категорически ее не устраивает. Британские парламентарии отправили премьера Терезу Мэй в Брюссель добиваться от европейских лидеров уступок в решении ирландского вопроса. Когда экс-глава МИД Борис Джонсон в эфире британского телеканала Channel 4 ликовал, что глава правительства наконец-то убедит в своей правоте европейских коллег, ведущая Бет Ригби сообщила ему: "Пока она собирается скакать на своем единороге в Брюссель, суровая действительность уже высветилась на экране моего смартфона: глава Евросовета Дональд Туск заявил, что соглашение не подлежит пересмотру".

Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

В четверг мнение Туска поддержали крупнейшие политические группы в Европарламенте. А польский евродепутат Рышард Чарнецкий сообщил в интервью местной радиостанции Polskie Radio, что, по информации его источников в Еврокомиссии, "наиболее правдоподобным сценарием является перенос "брекзита" на три квартала, то есть до конца 2019 года". По его словам, это время необходимо для того, чтобы ЕС и Соединенное Королевство все же могли прийти к какому-то компромиссу. В европейских СМИ напоминают, что есть еще одна стадия, на которой может застопориться продвижение "постразводного соглашения" - это голосование в Европарламенте и парламентах 27 стран, остающихся в Евросоюзе.

Благодаря "брекзиту" выражение "уйти по-английски" приобрело совершенно иной, комичный смысл

Странная ситуация вокруг "брекзита" служит неиссякаемым источником вдохновения для шутников всего мира.

"Брекзит" стал уже именем нарицательным, и, говорят, благодаря ему выражение "уйти по-английски" приобрело совершенно другой, комичный смысл. Неудивительно, что СМИ по всему миру составляют рейтинги лучших шуток и анекдотов про попытки Британии покинуть Евросоюз. Например: "Сделка с ЕС может занять 10 лет. Это несправедливо, ведь к этому времени все, кто голосовал за "брекзит", могут умереть от старости". "Англичанин, шотландец и ирландец пришли в бар. Англичанин решил уйти, поэтому уйти пришлось всем". "Я проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС, не по политическим причинам. Дело в том, что моя теща переехала в Испанию, и я хочу, чтобы она там и оставалась". "Сколько места освободится, когда Британия покинет Евросоюз? - 1 Гб (Great Britain. - От ред.)" И так далее, и тому подобное...

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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