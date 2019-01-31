ЦБ: "Амнистия" клиентов-отказников сократит черный список вдвое

Банк России планирует провести "амнистию" клиентов, находящихся в черных списках отказников, исключив из них тех, кто попал туда по формальным и случайным причинам, например, из-за отсутствия тех или иных документов. В результате объем этого перечня может сократиться более чем вдвое.

Об этом рассказал "РГ" зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в ходе встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия" в подмосковном пансионате "Бор".

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о случаях отказа в проведении операций и разрыва договора банковского счета по основаниям антиотмывочного законодательства, ЦБ доводит эту информацию до всех банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее рассказала о планах пересмотреть списки таких клиентов и актуализировать основания для включения в них.

Число клиентов банков, попадающих в списки, может сократиться на 40%, сказал Скобелкин. "На регистрации в Минюсте находится важный документ, который дает право нам и Росфинмониторингу направлять информацию (в банки. - Прим. ред.) только по тем клиентам, которым было отказано по причине проведения или попыток проведения сомнительных операций, либо операций, которые могли являться легализацией преступных доходов и финансированием терроризма".

Скобелкин также не исключил введения ответственности для банков, автоматически отказывающих клиентам, попавшим в черные списки. "Это вспомогательный инструмент для контроля уровня риска, не более того", - подчеркнул Скобелкин.