Более чем в полтора раза увеличилось за год число обращений граждан Киргизии в аппарат президента КР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По ее данным, в течение прошлого года в аппарат президента Киргизии поступило свыше 17,8 тысячи обращений в письменной, электронной и иной форме, включая звонки по телефонам доверия и сообщения в прямом эфире. В 2017-м, для сравнения, помощи руководства страны искали в 10,6 тысячи случаях.

Больше всего жалоб и предложений, по подсчетам чиновников из администрации главы республики, поступило от населения столицы (38,2 процента). За бишкекчанами по активности следуют жители Чуйской (16), а также Ошской областей и непосредственно города Оша (12,2). Меньше всех в аппарат президента в прошлом году обращались из Таласской области (2,2).

Чаще всего граждане жаловались или писали заявления на работу судебных и правоохранительных органов. Эта тема затрагивалась в 45 процентах сообщений киргизстанцев в аппарат президента. В каждом четвертом случае (23,2) причиной обращения служила работа других госструктур. Каждое десятое (10,7) посвящалось деятельности местных государственных администраций, муниципалитетов или сельских управ. Иными словами, три четверти обращений к руководству страны касалось деятельности органов власти всех уровней.

Вместе с тем



Остальной блок обращений посвящался в основном вопросам награждений, помилования, принятия гражданства, обороны границы, государственной и национальной безопасности, социально-экономической ситуации.