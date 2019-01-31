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31.01.2019 11:05
Рубрика: Культура

Медаль майора Лихарева

Чьи стихи напечатаны на каждом удостоверении к медали "За оборону Ленинграда"?
Текст: Дмитрий Шеваров (dmitri.shevarov@yandex.ru)
Российская газета - Неделя № 21(7779)
"...Сегодня 27 января, день освобождения Ленинграда от блокады, и я вспоминаю своего отца Василия Петровича Суслова.
Фотография поэта Бориса Лихарева и разворот наградного удостоверения с его стихами. Фото: Из архива автора

Его не стало в далеком 1960 году. Крестьянский сын, уроженец села Плишкино, отец выучился в Ленинграде на шофера, а в 1941-м ушел на фронт.

Рассматривая сейчас отцовское военное наследство: солдатский котелок, саперный топор и фронтовые документы, часто спрашиваю себя: а кто же этот Борис Лихарев, автор стихотворения, отпечатанного на корочке удостоверения к медали "За оборону Ленинграда"?

Отцу эта медаль была особенно дорога. Как было бы интересно узнать что-то о Борисе Лихареве.

Завтра поеду в деревню, затоплю печку и буду ждать Вашего ответа..."

Николай Васильевич Суслов, г. Рыбинск

Борис Михайлович Лихарев родился 14 ноября 1906 года. Воспитанник детского дома. В финскую войну - командир взвода саперов. В 1941 году выпустил книгу для детей "Рассказы о саперах". В Великую Отечественную - военный корреспондент. Майор. После войны - редактор журнала "Ленинград". Умер 2 марта 1962 года.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Вот и все, о чем сообщают литературные справочники. А ведь во время войны стихотворение Бориса Лихарева "Письмо с фронта" было так же любимо солдатами, как стихи Симонова и Твардовского.

В 1944 году Лихарев участвовал в освобождении Норвегии. Потом его отозвали с фронта и назначили редактором журнала "Ленинград". Судьба этого издания сложилась трагически. 9 августа 1946 года Бориса Лихарева срочно вызвали в Москву на заседание оргбюро ЦК ВКП (б). Вел заседание Сталин. Лихарева обвинили в том, что он публиковал стихи Анны Ахматовой и рассказы Михаила Зощенко.

Журнал "Ленинград" был закрыт. А через несколько дней Жданов прочитал с трибуны свой позорный доклад. В один день от Бориса Лихарева отшатнулись все, кроме родных и самых близких друзей.

Бориса Михайловича не арестовали, но до смерти Сталина он жил с клеймом изгоя. Эти годы поношений и страха не дали ему возможности вернуться к поэзии. Но он находил силы бороться, любить и помнить.

Еще в 1938 году Лихарев потерял друга: поэта Бориса Корнилова обвинили в троцкизме и расстреляли. После ХХ съезда Борис Михайлович сделал все возможное для реабилитации Корнилова и издания его стихотворений.

Возвращаясь к медали "За оборону Ленинграда", надо сказать, что на обложке удостоверения к ней печатались и стихи Вадима Шефнера. Поэтому мы обязательно расскажем и о нем.

Стихи в награду

Это стихотворение Бориса Лихарева печаталось на удостоверении к медали "За оборону Ленинграда".

Твой дальний внук с благоговеньем

Медаль геройскую возьмет.

Из поколенья в поколенье

Она к потомкам перейдет.

В ней все, чем жил ты, неустанен,
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К единой цели устремлен.

Ты сам в металл ее вчеканен,

Ты сам на ней изображен.

И строй бойцов и блеск штыка,

Адмиралтейская громада.

"За оборону Ленинграда" -

Такая надпись на века!

Ты первым принял этот бой,

Придешь к победе не последним.

Свистят осколки над Невой,

Еще разрывы громом летним,

Еще наш день в трудах, в борьбе

Горит огнем и кровью льется.
Тогда и сейчас: молодежь блокады и современного Петербурга (видео)

Медаль тебе за то дается,

Что верит родина тебе.

За неизменный путь бойца

Твоя высокая награда.

И ты, защитник Ленинграда, -

Ты будешь верным до конца.

1942

Дата

75 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от блокады.

Культура Литература Общество История Календарь поэзии 75-летие прорыва блокады Ленинграда
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