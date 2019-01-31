Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"

Непреодолимые барьеры, которые могли бы препятствовать прокладке трубопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, на данный момент отсутствуют. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"На сегодняшний день не вижу непреодолимых препятствий", - заявил дипломат в интервью ТАСС.

Постпред уточнил, что работы идут по графику. Специалисты протянули уже 20 процентов газовых ниток по дну Балтики. И это несмотря на зимний период и соответствующие погодные условия, когда прокладка труб осуществляется куда сложнее, чем в теплое время года.

Чижов указал, что помешать реализации "Северного потока-2" будет непросто. Объективная реальность диктует свои правила, с которыми приходится считаться и западным партнерам.