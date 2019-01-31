Февраль - последний месяц, когда в упрощенном порядке можно зарегистрировать права на построенные или реконструированные загородные дома. Кто не успеет, будет оформлять их на общих основаниях. Что значительно хлопотнее.

Только до марта нынешнего года действует упрощенный порядок регистрации права на жилой и садовый дома. Кто не успеет, будет пытаться стать собственником на общих основаниях. Пока же для этого достаточно лишь заполнить декларацию на построенный дом, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план, и подать документы на регистрацию через многофункциональный центр госуслуг. Фото: iStockphoto/Vubaz

Это касается домов, которые начали строить или перестраивать до 4 августа 2018 года. Об этом "РГ" напомнил гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

По его словам, если собственник земельного участка, расположенного на землях садоводческого товарищества, уже построил дом, то ему удобнее зарегистрировать его в собственность именно сейчас. Ведь для этого достаточно лишь заполнить декларацию на него, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план, и подать документы на регистрацию через многофункциональный центр государственных услуг.

После 28 февраля для всех начнет действовать уведомительный характер регистрации недвижимости. Это значит, что человек, который планирует или уже ведет строительство жилого или садового дома, должен будет подать об этом уведомление.Подают уведомление в администрацию муниципального образования, в ведении которой находится земля садоводческого товарищества. В уведомлении заявитель описывает площадь застройки, планируемую высоту дома, количество этажей. И делает графическое описание месторасположения дома на участке. Местная администрация рассматривает уведомление на соответствие этих параметров градостроительным нормам.

Уведомительный характер документа предполагает, что можно и не ждать резюме от местных чиновников. Но все-таки ответа лучше дождаться, чтобы потом не переделывать то, что построено. Ведь зарегистрировать недвижимость можно будет после еще одного уведомления, которое вместе с техническим планом застройщик подает в ту же администрацию после окончания стройки. И именно администрация будет отправлять документы в Росреестр для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности.

Но если человек построил дом и не воспользовался ни упрощенным порядком регистрации жилой и садовой недвижимости, ни направил уведомление, то фактически он создал самовольную постройку. "Это значит, что суд может обязать ее снести или привести в соответствие с градостроительными требованиями. Делается это за счет собственника земельного участка", - подчеркнул Александр Беднягин. Эксперт советует особенно учесть эти моменты при покупке дома или дачи. Приобретать нужно только ту недвижимость, которая зарегистрирована.

Если садовый или жилой дом уже стоит и оформлен в собственность, никто не заставит сносить лишние этажи по новым нормам Градостроительного кодекса

Глава МособлБТИ также пояснил, в чем разница между садовым и жилым домом. Садовый дом - это некапитальное строение, предназначенное для временного пребывания. А жилой дом - отдельно стоящее здание. Но оно не может иметь более трех надземных этажей и высоту более 20 метров. Жилой дом должен состоять из комнат и вспомогательных помещений и не может быть разделен на отдельные квартиры. Ограждающие конструкции дома должны иметь теплозащитные свойства, которые позволяют проживать в нем круглый год. Иными словами, стены должны быть не из фанеры или картона, а, например, из бревен или кирпича. Дом должен быть оборудован инженерными системами. Это водоснабжение, электроснабжение, отопление. Также жилой дом обязан отвечать требованиям инсоляции и вентиляции, то есть проживающим в нем людям должно быть тепло, светло и комфортно.

Беднягин уточнил, что многие ошибочно думают, если в Градостроительном кодексе указана предельная высота жилого дома в 20 метров, то можно хоть 6 или 7 этажей построить (из расчета три метра на этаж). "Высота этажа может быть пять-шесть метров, но самих надземных этажей не может быть более трех. Можно заложить еще несколько этажей под землей", - добавил эксперт. И подчеркнул, что речь идет о строящейся и планируемой к строительству недвижимости. Если дом уже стоит и оформлен в собственность, никто не заставит сносить лишние этажи.

Комментарий

Что будет с дачной амнистией?

Теперь разберемся, как все это стыкуется с так называемой дачной амнистией, которую в свое время продлили до 1 марта 2020 года.

Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин:

"Впервые это словосочетание прозвучало в 2006 году с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ. Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. При таком порядке не требовалось получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), созданных на земельных участках для ИЖС или на личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в границах населенного пункта.

28 февраля 2018 года в отношении ИЖС срок был продлен до 1 марта 2020 года. Поправки об особенностях регистрации прав на такие объекты были внесены в Федеральный закон № 218-ФЗ "О государственной регистрации прав".

Однако 4 августа 2018 года вступил в силу новый Федеральный закон № 340-ФЗ, который изменил порядок строительства и реконструкции домов на землях ИЖС, ЛПХ в границах населенных пунктов, а также на землях дачных и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ/ДНТ).

Теперь внимание!

Также новым законом были внесены изменения и в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Пункт об особенностях регистрации ИЖС до 1 марта 2020 года был исключен. Таким образом, этот срок уже не применяется. Новым законом установлены новые переходные положения до 1 марта 2019 года. Это нужно понимать, чтобы не запутаться в законодательстве.

Поэтому неверно говорить, что срок дачной амнистии продолжает действовать или изменился, так как изменился весь порядок строительства и реконструкции домов, установлены новые сроки, более короткие.

Таким образом, возможность для садоводов и дачников оформить свои дома в упрощенном порядке без направления уведомлений о строительстве установлена только до 1 марта 2019 года".