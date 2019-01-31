Это касается домов, которые начали строить или перестраивать до 4 августа 2018 года. Об этом "РГ" напомнил гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин.
По его словам, если собственник земельного участка, расположенного на землях садоводческого товарищества, уже построил дом, то ему удобнее зарегистрировать его в собственность именно сейчас. Ведь для этого достаточно лишь заполнить декларацию на него, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план, и подать документы на регистрацию через многофункциональный центр государственных услуг.
После 28 февраля для всех начнет действовать уведомительный характер регистрации недвижимости. Это значит, что человек, который планирует или уже ведет строительство жилого или садового дома, должен будет подать об этом уведомление.Подают уведомление в администрацию муниципального образования, в ведении которой находится земля садоводческого товарищества. В уведомлении заявитель описывает площадь застройки, планируемую высоту дома, количество этажей. И делает графическое описание месторасположения дома на участке. Местная администрация рассматривает уведомление на соответствие этих параметров градостроительным нормам.
Уведомительный характер документа предполагает, что можно и не ждать резюме от местных чиновников. Но все-таки ответа лучше дождаться, чтобы потом не переделывать то, что построено. Ведь зарегистрировать недвижимость можно будет после еще одного уведомления, которое вместе с техническим планом застройщик подает в ту же администрацию после окончания стройки. И именно администрация будет отправлять документы в Росреестр для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности.
Но если человек построил дом и не воспользовался ни упрощенным порядком регистрации жилой и садовой недвижимости, ни направил уведомление, то фактически он создал самовольную постройку. "Это значит, что суд может обязать ее снести или привести в соответствие с градостроительными требованиями. Делается это за счет собственника земельного участка", - подчеркнул Александр Беднягин. Эксперт советует особенно учесть эти моменты при покупке дома или дачи. Приобретать нужно только ту недвижимость, которая зарегистрирована.
Глава МособлБТИ также пояснил, в чем разница между садовым и жилым домом. Садовый дом - это некапитальное строение, предназначенное для временного пребывания. А жилой дом - отдельно стоящее здание. Но оно не может иметь более трех надземных этажей и высоту более 20 метров. Жилой дом должен состоять из комнат и вспомогательных помещений и не может быть разделен на отдельные квартиры. Ограждающие конструкции дома должны иметь теплозащитные свойства, которые позволяют проживать в нем круглый год. Иными словами, стены должны быть не из фанеры или картона, а, например, из бревен или кирпича. Дом должен быть оборудован инженерными системами. Это водоснабжение, электроснабжение, отопление. Также жилой дом обязан отвечать требованиям инсоляции и вентиляции, то есть проживающим в нем людям должно быть тепло, светло и комфортно.
Беднягин уточнил, что многие ошибочно думают, если в Градостроительном кодексе указана предельная высота жилого дома в 20 метров, то можно хоть 6 или 7 этажей построить (из расчета три метра на этаж). "Высота этажа может быть пять-шесть метров, но самих надземных этажей не может быть более трех. Можно заложить еще несколько этажей под землей", - добавил эксперт. И подчеркнул, что речь идет о строящейся и планируемой к строительству недвижимости. Если дом уже стоит и оформлен в собственность, никто не заставит сносить лишние этажи.
Что будет с дачной амнистией?
Теперь разберемся, как все это стыкуется с так называемой дачной амнистией, которую в свое время продлили до 1 марта 2020 года.
Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин:
"Впервые это словосочетание прозвучало в 2006 году с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ. Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. При таком порядке не требовалось получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), созданных на земельных участках для ИЖС или на личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в границах населенного пункта.
28 февраля 2018 года в отношении ИЖС срок был продлен до 1 марта 2020 года. Поправки об особенностях регистрации прав на такие объекты были внесены в Федеральный закон № 218-ФЗ "О государственной регистрации прав".
Однако 4 августа 2018 года вступил в силу новый Федеральный закон № 340-ФЗ, который изменил порядок строительства и реконструкции домов на землях ИЖС, ЛПХ в границах населенных пунктов, а также на землях дачных и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ/ДНТ).
Теперь внимание!
Также новым законом были внесены изменения и в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Пункт об особенностях регистрации ИЖС до 1 марта 2020 года был исключен. Таким образом, этот срок уже не применяется. Новым законом установлены новые переходные положения до 1 марта 2019 года. Это нужно понимать, чтобы не запутаться в законодательстве.
Поэтому неверно говорить, что срок дачной амнистии продолжает действовать или изменился, так как изменился весь порядок строительства и реконструкции домов, установлены новые сроки, более короткие.
Таким образом, возможность для садоводов и дачников оформить свои дома в упрощенном порядке без направления уведомлений о строительстве установлена только до 1 марта 2019 года".
Амнистия капиталов подходит к концу
В России заканчивается второй этап амнистии капиталов - добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов и других активов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. У желающих поучаствовать в ней остается чуть более трех недель, чтобы подать декларацию.
Последний установленный законом срок - 28 февраля. В этот день в центральном аппарате Федеральной налоговой службы прием спецдеклараций будет осуществляться до 24.00, сообщили "Российской газете " в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере (образец есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы). Задекларировать можно не только действующие, но и уже закрытые счета в зарубежных банках, если они были открыты до 1 января 2018 года.
Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.
Граждане, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также могут принять участие во втором этапе. На них распространяется тот же объем гарантий, что и на участников первой кампании по декларированию зарубежных активов. Она проходила с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года, по данным минфина, россияне подали 7,2 тысячи деклараций.
Участники второго этапа освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.
Налоговая служба с первых дней проведения второго этапа компании по добровольному декларированию активов и счетов отмечает высокую активность и заинтересованность граждан, их официальных представителей и профессионального сообщества к предоставлению специальных деклараций, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
Определяющим мотивом такой заинтересованности являются беспрецедентный по мировым стандартам уровень гарантий прав декларантов, включая высокий уровень конфиденциальности и защиты указанной в спецдекларациях информации.
Федеральная налоговая служба в 2018 году начала процедуру автоматического обмена информацией о финансовых счетах с налоговыми органами многих государств и территорий, включая офшорные юрисдикции.
То есть скрывать наличие счетов и финансовых активов в этих странах стало бессмысленным.
Количество ежедневно представляемых специальных деклараций в рамках амнистии капиталов постоянно растет, отмечают в Федеральной налоговой службе. Там уверены, что эта тенденция должна сохраниться до последнего установленного законом дня приема деклараций.
Нотариусы бесплатно зарегистрируют сделки с квартирой в росреестре
Соответствующая норма вступила в силу с 1 февраля. Новое правило поможет гражданам, обращающимся за нотариальным удостоверением сделок, существенно сэкономить время и снизить финансовые затраты.
Кстати, как подчеркивают эксперты, аналогичная обязанность - бесплатно подавать документы в Росреестр - возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.
Если подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан направить документы в Росреестр на бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен двухдневный срок. Гражданам в любом случае не придется никуда ходить, и тем более не надо будет обращаться к каким-то посредникам.
Еще одна важная опция: рассчитаться по сделке можно через депозит нотариуса. Передача денег из рук в руки при крупных сделках - всегда рискованная и деликатная процедура. Кто-то кого-то может обмануть или придут грабители со стороны и обидят сразу всех.
Чтобы обезопасить себя, граждане, как правило, используют банковские ячейки: покупатель закладывает туда деньги, а продавец потом забирает. Но и этот способ не дает полной гарантии: были случаи, когда деньги исчезали из сейфов. По словам экспертов, более надежный вариант: расчет через депозит нотариуса.
Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, ежегодно почти 20 тысяч граждан отказываются от банковских услуг по временной аренде ячеек при расчетах по сделкам с недвижимостью в пользу передачи денег через депозит нотариуса.
"Расчет через депозит нотариуса по многим пунктам превосходит банковскую ячейку, - рассказывают эксперты. - Во-первых, деньги не нужно обналичивать и куда-то везти. Во-вторых, именно нотариус впоследствии будет отвечать за своевременный перевод средств продавцу: до регистрации права собственности в Росреестре деньги будут неприкосновенны. В-третьих, депозитный счет нотариуса защищен от банкротства кредитного учреждения, где он открыт. В случае, если у банка отзывают лицензию, деньги с депозитного счета нотариуса исключаются из конкурсной массы и без задержек возвращаются их владельцу". При этом нотариусы могут открывать счета только в максимально надежных банках.
Социальные выплаты увеличат на 4,3 процента
Постановление об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Социальные выплаты индексируются 1 февраля ежегодно - на процент инфляции за предыдущий год. И каждый раз подписывается постановление правительства, которым закрепляется уровень их повышения.
Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента, соответственно и выплаты вырастут именно на столько. В 2018 году они были увеличены на 2,5 процента.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего на индексацию социальных выплат будет потрачено 25,9 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета составят 22,1 миллиарда рублей, Пенсионного фонда России - 0,4 миллиарда, Фонда социального страхования - 3,4 миллиарда рублей.
Повышение коснется выплат разным категориям получателей. Например, вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу 81 рубль. С 1 февраля она вырастет до 63 тысяч 707 рублей.
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 тысяч 180 рублей, а станут 5 тысяч 403 рубля. Инвалидам первой группы было 3 тысячи 626 рублей, а станет 3 тысячи 785 рублей. Выплаты инвалидам второй группы и детям-инвалидам увеличатся с 2 тысяч 590 рублей до 2 тысяч 701 рубля, третьей группы - с 2 тысяч 73 рублей до 2 тысяч 162 рублей.
Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Помимо этого, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медизделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. А также путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 тысячу 75 рублей, после повышения 1 февраля составит 1 тысячу 121 рубль.
Также индексируются выплаты в связи со смертью пенсионера. Их размер вырастет с 5 тысяч 701 рубля до 5 тысяч 946 рублей.
В апреле - новая прибавка
Следующее повышение ждет получателей пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных - с 1 апреля.
Как говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано на Федеральном портале нормативных правовых актов до нового года, рост должен был составить 2,4 процента. Но, скорее всего, цифра будет выше. Например, индексация социальных выплат планировалась до нового года на 3,4 процента, а свежие данные статистики "подтянули" ее до 4,3 процента.
Социальные пенсии вырастут на столько же, на сколько вырос за год прожиточный минимум. А эта цифра станет известна чуть позже.
Пенсии военных перевели на "Мир"
В России около 2,6 миллиона военных пенсионеров (по данным Росстата, общая численность пенсионеров - 46,1 миллиона человек, в системе Пенсионного фонда РФ выплаты получают 43,5 миллиона человек).
По решению правительства для них теперь действуют те же нормы законодательства, которыми регулируется перевод пенсионных и иных социальных выплат на карты "Мир". Для "гражданских" пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд РФ, выдача карт "Мир" при оформлении пенсии или истечении срока действия карты Visa или MasterCard стала обязательной еще с середины 2017 года.
Банки выпускали для военных пенсионеров только карты "Мир" задолго до 1 февраля, решение правительства фактически лишь ограничивает период, в течение которого должен быть завершен перевыпуск карт для тех из них, кто еще получает пенсии на карты международных платежных систем. Этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года. Возможность получать пенсию наличными либо на счет, к которому не привязана карта, сохраняется.
Выпуск и обслуживание карт "Мир" для военных пенсионеров бесплатны, стоимость дополнительных услуг (например, смс-уведомления о совершении операций по карте) устанавливает сам банк, который выпускает карту. В некоторых банках она ниже, чем для других карт, еще ряд банков предоставляет этот сервис бесплатно, говорит представитель Национальной системы платежных карт (оператор ПС "Мир").
Для получения выплат военные пенсионеры могут оформить кобейджинговую карту ("Мир"-Maestro, "Мир"-UnionPay или "Мир"-JCB), если банк, в котором они получают пенсию, уже выпускает такие карты. Ими можно расплачиваться не только в России, но и за рубежом. Карта также может быть бесконтактной, к выпуску таких карт "Мир" приступили многие банки, в том числе крупнейшие.
Помимо Сбербанка с прошлого года агентами по выплатам военных пенсий являются также ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов.
В качестве преимущества карт "Мир" выступает кешбэк по ним (до 20 процентов) у некоторых торгово-сервисных предприятий. Привязать карту к программе лояльности и посмотреть, на что дают скидки, можно на сайте privetmir.ru.
Сервер переходит на новый формат
DNS - компьютерная распределенная система, которая хранит информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан еще в 1980-х годах и нуждался в усовершенствовании. Производители программного обеспечения DNS регулярно сталкивались с проблемами, связанными с невозможностью изменить привычный порядок системы, например внедрить новые функции, без существенного замедления процессов.
Решить их призван новый стандарт EDNS, который отличается лучшей производительностью и более высоким уровнем безопасности. Отныне сервер не будет больше использовать старый формат запроса. То есть программное обеспечение, отвечающее за работу DNS, попросту прекратит принимать трафик, который не отвечает новому стандарту EDNS.
Крупные провайдеры и DNS-операторы готовы к Дню Флага, поскольку уже давно соответствуют новому стандарту и следят за обновлением версий своих сервисов. Отразиться переход может на сайтах госструктур, банков и частных компаний, которые самостоятельно поддерживают свой DNS-сервер. Они могут столкнуться с трудностями во время перехода.
В Координационном центре доменов RU/РФ, который отвечает за российские домены верхнего уровня, рассказали, что наши сайты готовы к переходу. Директор центра Андрей Воробьев отметил, что о каких-либо серьезных сбоях в работе ресурсов, расположенных в доменных зонах .ru и .рф, речи не идет. Максимум, некоторые сайты могут "подтормаживать". Будет наблюдаться небольшая задержка в отклике при обращении к тому или иному сайту.
Иностранцев ждут штрафы
С этого года иностранные поставщики электронных услуг, а также иностранные организации (посредники, участвующие в расчетах с российскими налогоплательщиками при приобретении последними услуг в электронной форме) подлежат постановке на учет в налоговом органе. Ранее требование касалось лишь компаний, которые оказывали услуги физическим лицам.
Теперь 20-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС) будет облагаться покупка рекламы в социальной сети Facebook в России. Налог будет взиматься независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.
"Постановка на учет в налоговых органах связана с расширением категории иностранных юридических лиц, которые должны уплачивать НДС. Сама процедура постановки на учет осталась такой же, сделать это можно удаленно через онлайн-сервис "НДС-офис интернет-компании". Компаниям, которые уже зарегистрированы в связи с оказанием услуг физическим лицам, повторно вставать на учет не нужно", - рассказал "Российской газете" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BM Law Firm.
Напомним, что специальный интернет-сервис "НДС-офис" был создан на сайте Федеральной налоговой службы в ноябре прошлого года для удобства зарубежных компаний.
Он позволяет встать на учет в российских налоговых органах дистанционно. Достаточно заполнить заявление и получить логин-пароль к личному кабинету иностранной организации. Представлять дополнительные документы не нужно. После присвоения российских ИНН и КПП компания может оказывать электронные услуги российским компаниям и индивидуальным предпринимателям. Личный кабинет предоставляет возможность иностранной организации подавать декларации, платить налоги и взаимодействовать с налоговиками дистанционно.
"Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки. Также с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы неуплаченного налога", - сообщил Денис Зайцев.