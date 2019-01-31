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Рубрика: В мире

Грипп уносит жизни

В Хорватии от осложнений после гриппа скончались 45 человек, в Боснии и Герцеговине - 18 смертей, в Сербии - 16
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Эпидемия гриппа пришла на Балканы. Десятки тысяч человек слегли от болезни во всех странах региона.
Во время сезона гриппа не стесняйтесь везде надевать защитную маску, советуют врачи. Фото: Михаил Фролов/"Комсомольская Правда" Во время сезона гриппа не стесняйтесь везде надевать защитную маску, советуют врачи. Фото: Михаил Фролов/"Комсомольская Правда"
Во время сезона гриппа не стесняйтесь везде надевать защитную маску, советуют врачи. Фото: Михаил Фролов/"Комсомольская Правда"

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Хорватии, где зафиксировано свыше 29 тысяч случаев заболевания. От осложнений уже скончались 45 человек. В Боснии и Герцеговине около 11 тысяч заболевших и на данный момент 18 смертей. В Сербии вирус поразил почти пять тысяч человек, в 16 случаях он привел к летальному исходу. Об эпидемии гриппа объявило и министерство здравоохранения Румынии, где за месяц от осложнений скончались 54 человека. Врачи отмечают, что в этом году ситуация с респираторными заболеваниями в регионе обстоит хуже, чем в 2018-м, количество захворавших превышает прошлогодние показатели на 12 процентов. А пик заболевания гриппом еще не пройден, он придется на середину февраля.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Скворцова рассказала, как защититься от гриппа

Распространяется вирус и за пределами региона. По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки заболевания зафиксированы в 17 странах ЕС, еще в 10 зафиксированы спорадические случаи гриппа А. Эпидемия захватила несколько регионов на Украине. По данным минздрава, только за последнюю неделю в стране гриппом и ОРВИ заболели 199 тысяч человек, с начала сезона зарегистрировано 28 смертей.

Аналогичные проблемы возникли и на другом конце мира. В Японии зафиксирована вспышка заболеваемости гриппом, количество обратившихся к врачам превысило 2,5 миллиона человек. И сейчас на одного доктора в среднем приходится по 52 пациента - рекордный показатель за всю историю ведения подобной статистики в стране (с 1999 года).

Как отмечают в ВОЗ, зимой грипп может поразить до 20 процентов населения в зависимости от того, какие вирусы циркулируют в конкретный сезон гриппа. В группы повышенного риска развития тяжелой болезни входят люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста. По данным организации, от сезонного гриппа ежегодно умирают до 650 тысяч человек.

А как у нас

К концу января в России тоже отмечается рост географического распространения заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю января превышение эпидемиологических порогов заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах. Так часто бывает во второй половине зимы, особенно когда погода переменчивая - из холода в оттепель, а иммунитет у людей ослаблен из-за нехватки солнца и витаминов.

Как отмечают эксперты ВОЗ, в зимние месяцы грипп может поразить до 20 процентов населения

При этом, информирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова, интенсивность распространения вирусных инфекций оценивается как низкая - 77,4 больных на 10 тысяч населения. По словам Вероники Скворцовой, сегодня от гриппа вакцинирована почти половина населения страны.

И уже разработаны три универсальные вакцины против гриппа, обеспечивающие защиту против пандемических вирусов гриппа А (именно он сейчас в России), а также против сезонных штаммов. По двум из них уже завершена первая фаза клинических исследований, которая подтвердила безопасность и высокую эффективность вакцин.

Как бы ни видоизменялись штаммы гриппа, подчеркивают в Министерстве здравоохранения, у наших медиков будут эффективные инструменты для борьбы с вирусом. Ожидается, что в этом году грипп в России отступит к концу апреля.

Подготовила Ольга Игнатова

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