Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Тампу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на своем льду победил "Тампу" 4:2. Две передачи в составе хозяев сделал российский нападающий Евгений Малкин.

В последнее время дела у него идут не лучшим образом. Малкин старается и исправно набирает очки в каждом матче, однако очевидно, что он далек от лучшей формы, - и игрок первым это признает. Накануне он посетовал пресс-службе НХЛ, что никак не может выйти на свой уровень, а также что он разочарован своим низким показателем полезности, который к этому моменту составлял "-20".

Однако этот неутешительный статистический показатель россиянин смог улучшить. В игре с "Тампой" он заработал "+2" - на его счету две голевые передачи и два броска. Он с такой страстью вышел на лед, что боролся на каждом сантиметре площадки и не боялся конфликтовать с соперниками - одним из ярких эпизодов матча стала его драка с капитаном "Тампы" Стивеном Стэмкосом.

"Джино провел лучшую игру за долгое время - он постоянно боролся за шайбу и был заметен в каждой смене, - прокомментировал выступление Малкина главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. - С такими эмоциями он всегда показывает лучший хоккей".

Отметим также и российских игроков "Тампы". Форвард Никита Кучеров заработал ассистентский балл, также нанеся два броска. При этом его коэффициент полезности составил "-2". На счету Михаила Сергачева два броска и "-1". А голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22, при этом три шайбы в свои ворота он пропустил в течение пяти минут - уже к девятой минуте "Питтсбург" вел 3:0. В начале второго периода Крис Летанг в четвертый раз поразил ворота Василевского, и лишь в самой концовке встречи гости смогли отквитать две шайбы.