Эксперт: Ставки по рублевым депозитам вырастут

Ольга Владимирова, аналитик Национального рейтингового агентства:

- Самым популярным направлением размещения средств частных инвесторов в 2018 году стали банковские вклады. И если в начале прошлого года средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физических лиц в рублях демонстрировала поэтапное снижение, то во второй половине года ситуация изменилась на прямо противоположную.

По итогам второй декады марта она составляла 6,66 процента. За весь 2017 год снижение составило дополнительные 1,11 процента, а если считать с конца кризисного 2014 года - ставки по депозитам упали более, чем вдвое. А в сентябре вслед за ключевой ставкой банки - в первую очередь крупнейшие финансовые институты - стали менять свою процентную политику. Результаты мониторинга в ноябре 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, показали повышательную динамику (в третьей декаде ноября - уже 7,36 процента). Тот же тренд не только продолжился в декабре, но и перешел на январь нового, 2019 года (I декада декабря - 7,38%; II декада декабря - 7,40%; III декада декабря - 7,43%; по итогам второй декады января 7,55% против 7,53% за первую декаду января).

Причина роста ставок - не только в действиях регулятора. Банковская система в августе, сентябре и ноябре столкнулась с оттоком средств населения. По данным ЦБ, средства физлиц (рублевые депозиты) сократились: в августе на 88 миллиардов рублей, в сентябре на 178 миллиардов, в ноябре на 52 миллиарда. Инфляционные опасения и ослабление национальной валюты заставляли граждан снимать сбережения со вкладов.

Предпринятые действия банков по повышению привлекательности своих депозитных продуктов выглядят очень логично. Более того, пока темп роста депозитов не станет стабильным, можно предположить, что ставки в рублях еще немного подрастут. По заявлению Банка России, инфляционные риски на краткосрочном горизонте остаются на повышенном уровне: сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на повышение НДС. В связи с этим, если ключевая ставка на ближайшем заседании (следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года) ставка будет или сохранена, или незначительно увеличена - то ставки в рублях по банковским депозитам могут прибавить около 20 базисных пунктов (1 б.п. = 1/100 процента) в рамках текущего квартала.

Доля валютных вкладов населения за 2018-й год выросла с 20 процентов на начало года до 21,5 процента в декабре. При этом в рублевом выражении объем валютных вкладов вырос более чем на 8 процентов за год - но вот с учетом валютной переоценки снижение в валюте превысило 6 миллиардов долларов. Наиболее заметными периодами по оттоку валютных депозитов стали май, сентябрь и октябрь.

В рублях и в валюте динамика вкладных портфелей граждан в 2018 году была слабой. По итогам года вклады физлиц (рубли+валюта) превысили 27 триллионов рублей, однако их динамика год к году составила всего 4,5 процента - что значительно ниже темпов роста розничного кредитования. Российские банки активно конкурируют за средства частных инвесторов на рынке облигаций. Новые выпуски - а в части банков-эмитентов это их же бумаги - приносят более высокий доход, нежели депозиты этих финансовых институтов при в целом сопоставимом уровне риска. Крупные банки федерального уровня, в первую очередь системно значимые, являются и крупными эмитентами ценных бумаг, по данным их последних выпусков ожидаемая эффективная доходность по ним находится на уровне 8,5-9,5 процента, что, естественно, выглядит более привлекательным для физических лиц как объект возможных доходных инвестиций.

Можно сделать совершенно четкий вывод - текущие цифры размещения средств частными лицами на фондовом рынке являются рекордными. Объем средств населения на фондовом рынке по данным биржи по итогам года преодолел историческую отметку в триллион рублей (что все еще на порядок меньше объема средств во вкладах). На конец 2018 года физическими лицами было приобретено облигаций на 185 миллиардов рублей, что в три раза больше к предыдущему году.

Статистика по клиентам биржи - физическим лицам - на конец декабря 2018 года показывает продолжение тренда, связанного с ростом числа счетов физических лиц на фондовом рынке. По данным биржи, число активных счетов клиентов (в рамках месяца совершается хотя бы одна сделка) - физических лиц достигло 190 тысяч по итогам 2018 года, а прирост их количества по отношению к предыдущему кварталу составил 35 процентов. Число зарегистрированных клиентов - физических лиц - достигло 2,95 миллиона человек, что соответствует очень высокой квартальной динамике - 9,5 процента. Если говорить об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), то здесь, по данным Биржи, также наблюдаются высокие темпы роста (+66 процентов к началу года). Их число на начало декабря 2018 года достигло 502 тысячи (на начало года - 302 тысячи).

К сегодняшнему дню ИИС открыты в 138 компаниях. Более половины счетов открыты новыми вкладчиками, которые до этого момента не имели брокерских счетов. Такой рост заинтересованности в открытии ИИС может быть обусловлен тем, что инвестор имеет право на один из двух видов инвестиционных вычетов по НДФЛ: вычет в размере 13 процентов на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета). Естественно, на данный момент совокупный объем инвестиций граждан в фондовый рынок в 20 раз меньше, чем объем средств населения в банках.