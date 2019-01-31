ЕС и Всемирный банк реализуют проекты для частного сектора Беларуси

На улучшение условий для ведения бизнеса и поддержки частного сектора в Беларуси направлены два новых проекта на 8,8 млн евро, которые презентовали Европейский союз и Группа Всемирного банка.

Об этом сообщает 31 января БЕЛТА.

Программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, уточняет агентство, финансируемая ЕС и реализуемая Международным банком реконструкции и развития, направлена "на стимулирование развития частного сектора в Беларуси". По этому проекту ВБ будет оказывать консультационную помощь при привлечении инвестиций, а также при подготовке системы безбумажной торговли.

Как пояснил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, международная финансовая структура станет консультировать, в том числе, и по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктуры.

Кремер констатировал улучшения в государственной политике по поддержке бизнеса в Беларуси, растущее понимание его запросов, постоянное внимание властей к улучшению бизнес-индикаторов и развитию сектора ИКТ. Правда, добавил он, "остаются вопросы, решение которых требует дополнительных усилий со стороны властей".

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич полагает, что аналогичные совместные проекты полностью "соответствуют целям устойчивого экономического роста в Беларуси". Одно из ключевых направлений которого, - "развитие частного сектора и расширение инвестиционной деятельности". Частный сектор, считает экономист, может быть реальным драйвером роста экономики.

Новая программа Международной финансовой корпорации, констатирует агентство, будет ориентирована на укрепление белорусского законодательства, внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора. Предпринимателям страны помогут составить дорожную карту для разработки нормативных положений для развития конкуренции. Оба проекта в долгосрочной перспективе направлены на то, чтобы экономическая политика и практика способствовали привлечению прямых инвестиций и развитию рынка.