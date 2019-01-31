В мире
31.01.2019 12:15
Текст: Юрий Сизов

ЕС и Всемирный банк реализуют проекты для частного сектора Беларуси

На улучшение условий для ведения бизнеса и поддержки частного сектора в Беларуси направлены два новых проекта на 8,8 млн евро, которые презентовали Европейский союз и Группа Всемирного банка.

Об этом сообщает 31 января БЕЛТА.

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Программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, уточняет агентство, финансируемая ЕС и реализуемая Международным банком реконструкции и развития, направлена "на стимулирование развития частного сектора в Беларуси". По этому проекту ВБ будет оказывать консультационную помощь при привлечении инвестиций, а также при подготовке системы безбумажной торговли.

Как пояснил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, международная финансовая структура станет консультировать, в том числе, и по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктуры.

Кремер констатировал улучшения в государственной политике по поддержке бизнеса в Беларуси, растущее понимание его запросов, постоянное внимание властей к улучшению бизнес-индикаторов и развитию сектора ИКТ. Правда, добавил он, "остаются вопросы, решение которых требует дополнительных усилий со стороны властей".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич полагает, что аналогичные совместные проекты полностью "соответствуют целям устойчивого экономического роста в Беларуси". Одно из ключевых направлений которого, - "развитие частного сектора и расширение инвестиционной деятельности". Частный сектор, считает экономист, может быть реальным драйвером роста экономики.

Новая программа Международной финансовой корпорации, констатирует агентство, будет ориентирована на укрепление белорусского законодательства, внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора. Предпринимателям страны помогут составить дорожную карту для разработки нормативных положений для развития конкуренции. Оба проекта в долгосрочной перспективе направлены на то, чтобы экономическая политика и практика способствовали привлечению прямых инвестиций и развитию рынка.

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