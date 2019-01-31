Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Европейский парламент признал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Законодатели одобрили резолюцию, в которой призывали страны ЕС расценивать Гуайдо в качестве законного руководителя Боливарианского государства, говорится на сайте законодательного органа.

За данное решение проголосовали 439 парламентариев, против высказались 104 депутата. Примечательно, что 88 человек воздержались и не стали высказывать сове мнение.

Москва выступает за мирное решение кризиса в Венесуэле и готова предоставить свои услуги в качестве посредника. В российском МИДе призвали партнеров воздержаться от участия в инсценированной Вашингтоном попытке свергнуть законного президента Николаса Мадуро и подумать о возможных последствиях вмешательства во внутренние дела Каракаса.