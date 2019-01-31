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Рубрика: Экономика

Цены измерят затратами

ФАС представила проект реформы регулирования тарифов
Текст: Александра Воздвиженская
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила окончательный проект "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", согласованный с минэкономразвития. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева: "Наша мечта - принять его в 2019 году". Проект пришел на смену "несправедливому, хаотичному и бессистемному тарифообразованию", заявил Артемьев на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сегодня тарифное законодательство регулируют более 150 нормативно-правовых актов. Одних федеральных законов - 18, методических указаний бывшей Федеральной службы по тарифам и самой ФАС - более 100. Ежегодно устанавливается 42 тысячи тарифов. "Когда нам передали тарифное регулирование, то мы, руководствуясь всем многообразием этих актов, могли установить кому угодно какой угодно тариф, кому угодно отказать или дать 200 процентов", - подчеркнул Артемьев. Неразбериха привела к тому, что для водоканалов тарифы в одном регионе отличаются в 54 раза, а разрыв в тарифах между компаниями, где работа идет по схожим технологиям, - в 8 раз. Схожая ситуация (в 8-12 раз) в теплоэнергетике.

Фото: iStockphoto/Vubaz
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Проект ФАС закладывает новые основы тарифообразования, фундаментом которых станет метод формирования цен (тарифов) через сравнительный анализ затрат, или эталонный метод. В других случаях, когда невозможно применить эталон, будет использована модель некоего отклонения от него. Сравнительный анализ при формировании тарифов позволит сделать прозрачнее сектор ЖКХ, причем в первую очередь для потребителя, который хочет понять, за что он платит каждый месяц, и сохранить инвестиционную привлекательность сферы. Речь в основном о тепло- и водоснабжении.

Внедрение эталонов позволит снизить тарифы на транспортировку воды небольших сетевых организаций, полагает гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин. В то же время по таким видам расходов, как ремонт и замена сетей, наблюдается систематическое недофинансирование, и здесь, наоборот, тариф может вырасти. Это цена более экономного расходования ресурсов и бесперебойного снабжения.

Расчеты ФАС показали, что в 2/3 регионов тарифы завышены. Их снижение не предполагается, но разницу между текущим тарифом и эталоном регулятор предлагает направлять на инвестиции в той компании, где выявлены отклонения. Причем эта схема будет работать под контролем губернатора по утвержденному плану, говорит Артемьев.

Расчеты ФАС показали, что в 2/3 регионов тарифы завышены

Кроме эталонов, важный принцип нового тарифообразования - долгосрочность. Чем более длительный срок установления тарифа, тем ниже нагрузка на ФАС и сами компании. Также ФАС рассчитывает уйти от перекрестного субсидирования в разных отраслях, при котором одна группа потребителей оплачивает часть тарифа за другую группу (например, промышленность за население). Принцип установления экономически обоснованного тарифа в проекте автоматически означает уход от "перекрестки".

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Регулирование тарифов в ЖКХ Регулирование энерготарифов
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