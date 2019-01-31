ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана

ФРГ, Франция и Великобритания создали собственную систему расчетов с Ираном. Данная мера позволит обходить возможные последствия давления Вашингтона на Тегеран.

Указанный механизм будет носить название INSTEX и нацелен на поддержку торговых обменов европейских партнеров с ИРИ, передает агентство Reuters.

Ситуация вокруг Тегерана обострилась в очередной раз в мае прошлого года. Президент США Дональд Трамп объявил тогда о выходе Вашингтона из так называемой "иранской сделки". Хозяин Белого дома подчеркнул, что ранее введенные американским правительством рестрикции в отношении ИРИ вновь начинают действовать.

Действия американского лидера подверглись критике со стороны ЕС. В Москве также отметили негативное влияние предпринятых Вашингтоном шагов на ситуацию в Иране и регионе в целом.