Глава UFC счел слишком суровым наказание Нурмагомедову

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов излишне сурово наказан за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Такое мнение высказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

"Я был весьма удивлен тем, как наказали Хабиба, - приводит слова Уайта MMAFighting. - Полмиллиона долларов и шесть месяцев дисквалификации, если он снимется в социальной рекламе. Они приняли решение за секунды, и достаточно суровое, на мой взгляд".

Решение по Хабибу приняла Атлетическая комиссия штата Невада - бой с Макгрегором он провел в Лас-Вегасе. Россиянин отказался от возможности сократить срок дисквалификации благодаря съемкам в рекламе, потому он отстранен на девять месяцев, начиная с октября прошлого года, когда прошел поединок. Таким образом, он сможет вернуться в октагон в июле. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

Потасовка произошла по инициативе Хабиба - он не стерпел оскорблений, доносившихся в его адрес от представителей команды Макгрегора. Ирландец, к слову, тоже был дисквалифицирован, но на полгода, а штраф, назначенный ему, составил лишь 50 тысяч долларов.