Январь стал самым жарким месяцем за всю историю в Рио-де-Жанейро

Январь 2019 года со средней температурой в 37,6 градусов стал самым жарким месяцем в Рио-де-Жанейро за весь период метеорологических наблюдений в городе.

Четверг тоже рискует попасть в список рекордов как самый жаркий день в истории Рио. Согласно прогнозам, температура в последний день января может превысить отметку в 42 градуса.

До сегодняшнего дня рекордная жара в этом году была зафиксирована 3 января - тогда термометр показывал 41,2 градуса. На протяжении всего месяца температура только четыре дня опускалась ниже отметки в 35 градусов.

Метеорологические наблюдения в Рио-де-Жанейро ведутся с 1922 года.