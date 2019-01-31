Токио опротестовал действия российской таможни на Курилах

Министерство иностранных дел Японии заявило протест российским коллегам в связи с конфискацией российскими таможенниками спутниковых телефонов у японских дипломатов и журналистов во время их пребывания на южных Курильских островах.

Этот случай произошел в июле прошлого года во время посещения бывшими жителями южных Курил из числа японских граждан могил предков, передает телерадиокомпания NHK.

Делегация прилетела на остров Кунашир на самолете в сопровождении японских чиновников и представителей прессы. После приземления российские таможенники изъяли имеющиеся у японской группы спутниковые телефоны. Законодательство РФ запрещает ввоз на территорию страны подобной техники без соответствующего разрешения.

Накануне российский суд признал, что конфискация была проведена в соответствии с действующими нормами. Каких-либо нарушений при этом выявлено не было.

Японские дипломаты через посольство в Москве передали официальный протест, заявив, что с точки зрения японского законодательства действия РФ являются неприемлемыми.

Официальный Токио по-прежнему продолжает считать южные Курильские острова своей собственной территорией, несмотря на итоги Второй мировой войны. Накануне премьер-министр Синдзо Абэ напомнил, что позиция Японии на этот счет не претерпела никаких изменений.