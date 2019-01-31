Новости

Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик 18:00
В Псковской области запретили продавать вейпы подросткам 17:53
Отмена техосмотра для личного авто: мнения "за" и "против" - видео 17:53
В Воронеже труба котельной упала на людей 17:52
США готовы работать с любым победителем выборов президента на Украине 17:41
"Аэрофлот" вернет в меню для эконом-класса вино и пиво 17:38
В Чечне возбуждено уголовное дело после стрельбы в силовиков 17:38
В Москве появится "турбоперекресток" 17:36
В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи 17:36
Патриарх Кирилл: Современная цивилизация размывает понятие семьи 17:34
В Ростовской области сел на мель турецкий сухогруз 17:32
В Польше под землей обнаружили город, просуществовавший всего 40 лет 17:28
В Англии нашли древний манускрипт о волшебнике Мерлине 17:27
Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле 17:15
Коммунальщики начали обработку дорог противогололедными средствами 17:14
Африканский воздух поднимет температуру в Москве 17:10
Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом 17:10
В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу 17:00
Самый дешевый в мире автомобиль уйдет в историю 17:00
Минтранс: Требования к аэродромам не влияют на статистику задержек рейсов 16:59
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в феврале 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 17:51
Рубрика: Экономика

Иностранцев ждут штрафы

Текст: Екатерина Ясакова
С 15 февраля истекает срок, в течение которого иностранные организации, оказывающие электронные услуги, обязаны подать заявление о постановке на учет в налоговом органе.

С этого года иностранные поставщики электронных услуг, а также иностранные организации (посредники, участвующие в расчетах с российскими налогоплательщиками при приобретении последними услуг в электронной форме) подлежат постановке на учет в налоговом органе. Ранее требование касалось лишь компаний, которые оказывали услуги физическим лицам.

Теперь 20-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС) будет облагаться покупка рекламы в социальной сети Facebook в России. Налог будет взиматься независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ

"Постановка на учет в налоговых органах связана с расширением категории иностранных юридических лиц, которые должны уплачивать НДС. Сама процедура постановки на учет осталась такой же, сделать это можно удаленно через онлайн-сервис "НДС-офис интернет-компании". Компаниям, которые уже зарегистрированы в связи с оказанием услуг физическим лицам, повторно вставать на учет не нужно", - рассказал "Российской газете" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BM Law Firm.

Напомним, что специальный интернет-сервис "НДС-офис" был создан на сайте Федеральной налоговой службы в ноябре прошлого года для удобства зарубежных компаний.

Он позволяет встать на учет в российских налоговых органах дистанционно. Достаточно заполнить заявление и получить логин-пароль к личному кабинету иностранной организации. Представлять дополнительные документы не нужно. После присвоения российских ИНН и КПП компания может оказывать электронные услуги российским компаниям и индивидуальным предпринимателям. Личный кабинет предоставляет возможность иностранной организации подавать декларации, платить налоги и взаимодействовать с налоговиками дистанционно.

"Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки. Также с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы неуплаченного налога", - сообщил Денис Зайцев.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Вступают в силу в феврале 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин знал о планах задержания сенатора Арашукова
Роскомнадзор выявил нарушения при проверке BBC
Картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковку
МИД: Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов