С 15 февраля истекает срок, в течение которого иностранные организации, оказывающие электронные услуги, обязаны подать заявление о постановке на учет в налоговом органе.

С этого года иностранные поставщики электронных услуг, а также иностранные организации (посредники, участвующие в расчетах с российскими налогоплательщиками при приобретении последними услуг в электронной форме) подлежат постановке на учет в налоговом органе. Ранее требование касалось лишь компаний, которые оказывали услуги физическим лицам.

Теперь 20-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС) будет облагаться покупка рекламы в социальной сети Facebook в России. Налог будет взиматься независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.

"Постановка на учет в налоговых органах связана с расширением категории иностранных юридических лиц, которые должны уплачивать НДС. Сама процедура постановки на учет осталась такой же, сделать это можно удаленно через онлайн-сервис "НДС-офис интернет-компании". Компаниям, которые уже зарегистрированы в связи с оказанием услуг физическим лицам, повторно вставать на учет не нужно", - рассказал "Российской газете" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BM Law Firm.

Напомним, что специальный интернет-сервис "НДС-офис" был создан на сайте Федеральной налоговой службы в ноябре прошлого года для удобства зарубежных компаний.

Он позволяет встать на учет в российских налоговых органах дистанционно. Достаточно заполнить заявление и получить логин-пароль к личному кабинету иностранной организации. Представлять дополнительные документы не нужно. После присвоения российских ИНН и КПП компания может оказывать электронные услуги российским компаниям и индивидуальным предпринимателям. Личный кабинет предоставляет возможность иностранной организации подавать декларации, платить налоги и взаимодействовать с налоговиками дистанционно.

"Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки. Также с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы неуплаченного налога", - сообщил Денис Зайцев.