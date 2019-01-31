Как минимизировать дефицит кадров для цифровой экономики

Цифровая экономика, о которой так много говорится в последнее время, и к которой мы стремимся, безусловно, нуждается не только в соответствующей ИТ-инфраструктуре, но, прежде всего, в квалифицированных кадрах. Это прекрасно понимают не только на всех уровнях власти, но и в компаниях и бизнес-ассоциациях - то есть там, где этим самым кадрам и предстоит работать и совершенствовать бизнес-процессы.

Пока же, по оценкам специалистов ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в стране наблюдается откровенный дефицит таких специалистов. При этом бурное развитие цифровизации будет увеличивать нехватку кадров практически во всех отраслях. Чтобы такого не случилось, в России необходимо увеличить набор и выпуск кадров для цифровой экономики в системе высшего образования минимум в 2,5 раза, то есть примерно до 120 тысяч человек в год.

Эксперты уверены, что для удовлетворения потребностей цифровой экономики в России в ближайшие 10 лет должны появиться дополнительно более 2 миллионов специалистов. И если не поменять подход к их подготовке, острый недостаток специалистов приведет к неразвитости цифровой экономики, невозможности конкурировать с развивающимися странами.

На площадке Торгово-промышленной палаты РФ не раз обсуждались проблемные вопросы развития цифровой экономики и подготовки кадров для нее. В итоге на совместном заседании комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям и Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики с учетом мнения представителей некоторых вузов, в частности, РЭУ им. Г. В. Плеханова, были подготовлены предложения по разработке требований к стандартам дополнительного профессионального образования в цифровой сфере. Инициатором данного заседания является подкомитет ТПП РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов, возглавляемого Сергеем Безделовым. Сформулированные предложения 22 января были направлены главам трех ведомств: министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства труда и социальной защиты и министерства науки и высшего образования.

Что же предлагают эксперты? Ну, прежде всего, конечно, совместно разработать минимальные требования к образовательным программам по направлениям цифровой экономики.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций необходимо разработать систему сертификации образовательных программ по направлениям цифровой экономики, необходимые нормативно-правовые акты по обязательному обучению участников национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" по сертифицированным образовательным программам. Ведомству также рекомендовано разработать открытую платформу по обеспечению обучения и взаимодействия участников программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и учебных заведений.

В рамках содействия исполнению госпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" Министерству науки и высшего образования предложено оказать организационную и информационную поддержку программам повышения квалификации "Цифровая экономика и цифровые технологии для государственных и муниципальных служащих" направлением информации о программе руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов и муниципальных образований РФ.

Также этим ведомствам для ускорения подготовки кадров для цифровой экономики и устранения бюрократических препон необходимо разработать быструю открытую процедуру предоставления отзыва министерств на новые цифровые профессии, а также на предложения и проекты, не требующие бюджетного финансирования.

ПО мнению экспертов основной проблемой является тот факт, что сейчас нет сертификации для повышения квалификации, и открыть центры обучения, в принципе, могут все, кому не лень. Этот процесс никак государством не контролируется, и, соответственно, качество подготовки "специалистов" вызывает много вопросов. Первым шагом к решению этой проблемы будет создание сертифицированых центров хотя бы для государственных предприятий.

Пресс-релиз предоставлен АНО "Сообщество пользователей рынка криптовалют"