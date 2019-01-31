Какие профессии разлюбили россияне

Последние несколько лет на российском рынке труда идет перераспределение занятости между секторами экономики. В реальном секторе, на промышленных предприятиях она становится меньше, а в сфере облуживания заметно растет.

Такие выводы сделали специалисты ВНИИ труда в рамках госзадания по теме "Научный анализ современных тенденций и проблем развития национального рынка труда. Разработка научно-обоснованных предложений по сокращению профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда" (есть в распоряжении "РГ").

Начиная с 2012 года особенно быстрыми темпами росла занятость в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Количество работников, занятых в этих сферах, выросло на 20 процентов (306 тысяч человек) и на 19,8 процента (644 тысяч человек) соответственно.

За то же время работников стало больше: на 10,7 процента (156 тысяч человек) - в финансовой и страховой сферах, на 9,7 процента (116 тысяч человек) - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На транспорте рост составил 4,9 процента (286 тысяч человек).

А в реальном секторе экономики занятость снижалась. В сельском хозяйстве работников стало меньше почти на миллион (19,6 процента). В строительстве - на 62 тысячи человек (1,2 процента), в промышленности - на 358 тысяч человек (2,5 процента).

Почему так происходит и о чем говорят эти тенденции - читайте в ближайшем номере "Российской газеты".