Капитан "Норда" пятые сутки не выходит на связь

Капитан российского сейнера "Норд", житель Керчи Владимир Горбенко уже четвертые сутки не выходит на связь. Украинская полиция возбудила дело об убийстве, однако в эту версию не верят ни его родственники, ни адвокаты. Защитники склоняются к мысли о провокации Службы безопасности Украины (СБУ), не желающей отпускать россиянина на родину.

Об исчезновении Горбенко стало известно в понедельник 28 января от его адвоката Максима Могильницкого. Как рассказали ему родственники Горбенко, за два дня до этого, около полудня, тот вышел из дома и больше не возвращался. "Никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал в Facebook киевский адвокат Могильницкий.

Напомним, после того как 31 мая Херсонский городской суд отменил домашний арест и выпустил россиянина под залог с запретом покидать территорию Украины, капитан "Норда" жил в Мелитополе Запорожской области у племянника и находился под надзором полиции в ожидании суда. Во время двухмесячного пребывания под стражей, а позже под домашним арестом, у мужчины были диагностированы проблемы с сердцем, медицинскую помощь он получил в Днепропетровске (ныне город Днепр. - Прим. "РГ"). Властями Украины в октябре была отклонена его просьба временно въехать на территорию Крыма, чтобы проститься с умершим младшим братом. При этом он обязался вернуться на Украину для участия в судебном процессе. Горбенко, напомним, инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и "незаконное занятие рыбным промыслом".

По факту исчезновения Горбенко полиция Мелитополя возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Впрочем, это формальность, обычная в случае подачи заявления об исчезновении человека. Новые подробности исчезновения рассказал владелец судна "Норд" Сергей Лесков, поддерживавший связь с капитаном и его родственниками. "Он сел в машину к знакомым ему людям. Родственники не знают, кто это был, но люди ему знакомы, потому что он вернулся, забрал документы и оставил мобильные телефоны. Я подозреваю и хотел бы верить, что он выехал в Крым. Но прошло уже четверо суток. Где он задерживается, почему не выходит на связь?" - задается вопросом судовладелец в эфире телеканала "Первый Крымский".

Адвокаты Горбенко, в свою очередь, не исключают особую роль СБУ в его исчезновении. "Мотивы неправомерных действий со стороны правоохранителей, на мой взгляд, лежат на поверхности. Это могла быть обыкновенная провокация. Цель ее - имитация попытки скрыться от суда и правоохранительных органов. Проще говоря, все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу. Еще один вариант - удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал, наконец, соглашение со следствием", - пишет Могильницкий в Facebook. Он также напомнил, что в апреле 2018 года Горбенко попросту выкрали с борта "Норда" и почти целый день удерживали в СБУ, не извещая родственников, дипломатов и адвокатов.

Слова защитника сложно опровергнуть: суд над Горбенко должен был начаться в Киеве первого февраля, и его исчезновение за неделю до его начала на руку только украинским властям, не желающим, исходя из своих человеконенавистнических рассуждений, отпускать россиянина. Ранее, в конце октября, семеро членов экипажа "Норда" были обменяны без предъявления обвинений на задержанных в мае украинских браконьеров, еще двое моряков попросту бежали из Украины через границу с Белоруссией. Само судно "Норд" находится в порту Бердянска под арестом, оно трижды выставлялось украинскими властями на аукцион - в последний раз за 50 тысяч долларов, однако покупателей не нашлось.

Украинскому министру-русофобу Владимиру Омеляну на юбилей подарили торт с медведем в ушанке. Фото: www.facebook.com/marina tomko

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Скандальный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил в подарок на сорокалетие торт в виде развалин Кремля. Фотографию кондитерского изделия выложила в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко. На снимке изображена упавшая Спасская башня и сидящий в ушанке медведь с балалайкой. На боку торта написано "Слава Украине". Заметим, что Омелян, критикуемый на родине за провалы в работе, но отличающийся гипертрофированным "патриотизмом" и русофобией, считается одним из самых бесполезных членов украинского правительства: автомобильные и железные дороги, ЖКХ и другие находящиеся в его ведении отрасли, переживают сегодня форменную катастрофу. Зато он известен своими антироссийскими эскападами, коррупционными скандалами, рожденными в США детьми, и завиральными прожектами. Например, Омелян обещает построить на Украине гиперлуп - тупиковый проект Илона Маска. Из-за несоответствия результатов деятельности и размаха фантазии в социальных сетях Омелян имеет прозвище "Гиперлуп".