Керри: Трамп позорит страну на мировой арене

Бывший госсекретарь США Джон Керри раскритиковал внешнеполитический курс президента Дональда Трампа, подчеркнув, что тот позорит страну на мировой арене. Об этом он заявил в письме сторонника по Демократической партии США.

По мнению Керри, пренебрегая дипломатией, глава Белого дома позорит США и подрывает основу демократии. В письме подчеркивается, что Трамп разъединил страну внутри и изолировал Америку в мире, "отбросив нас назад и угрожая тем институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир", - цитирует РИА Новости.

Экс-госсекретарь отмечает, что за все десятилетия своей службы он никогда не встречал столь опасного лидера, как Дональд Трамп. "И я никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов", - подчеркнул Керри.

В связи с этим он призвал сторонников Демократической партии делать взносы для проведения избирательной кампании по выборам президента США, которые состоятся третьего ноября 2020 года.

Трамп уже не раз заявлял о планах участвовать в президентской гонке. Среди возможных кандидатов от Демократической партии называют также бывшего вице-президента США Джо Байдена, сенатора Берни Сандерса, а также Джона Керри. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле будущего года.

Между тем, данное заявление бывшего госсекретаря появилось на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы и признания Соединенными Штатами лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве главы республики. Неоднозначную реакцию в США и у их союзников вызвали и планы Трампа по предстоящему выводу войск из Сирии.