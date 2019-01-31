Новости

В США пять человек стали жертвами морозов 01:05
Рейтинг самых жестких приговоров экс-чиновникам составлен в России 00:59
Керри: Трамп позорит страну на мировой арене 00:35
США с помощью курдов заблокировали гумпомощь для сирийского Хаджина 00:23
Неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации КНР в Вашингтоне 30.01.2019
В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 30.01.2019
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 30.01.2019
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 30.01.2019
ФРС США сохранила базовую ставку 30.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 30.01.2019
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 30.01.2019
Сенатора Арашукова и его отца арестовали 30.01.2019
В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 30.01.2019
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 30.01.2019
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 30.01.2019
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 30.01.2019
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 30.01.2019
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 30.01.2019
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 30.01.2019
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 30.01.2019
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 30.01.2019
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 30.01.2019
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 30.01.2019
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 30.01.2019
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 30.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 00:35
Рубрика: В мире

Керри: Трамп позорит страну на мировой арене

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Бывший госсекретарь США Джон Керри раскритиковал внешнеполитический курс президента Дональда Трампа, подчеркнув, что тот позорит страну на мировой арене. Об этом он заявил в письме сторонника по Демократической партии США.

Мадуро: Трамп хочет превратить Венесуэлу в латиноамериканский Вьетнам

По мнению Керри, пренебрегая дипломатией, глава Белого дома позорит США и подрывает основу демократии. В письме подчеркивается, что Трамп разъединил страну внутри и изолировал Америку в мире, "отбросив нас назад и угрожая тем институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир", - цитирует РИА Новости.

Экс-госсекретарь отмечает, что за все десятилетия своей службы он никогда не встречал столь опасного лидера, как Дональд Трамп. "И я никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов", - подчеркнул Керри.

В связи с этим он призвал сторонников Демократической партии делать взносы для проведения избирательной кампании по выборам президента США, которые состоятся третьего ноября 2020 года.

В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар

Трамп уже не раз заявлял о планах участвовать в президентской гонке. Среди возможных кандидатов от Демократической партии называют также бывшего вице-президента США Джо Байдена, сенатора Берни Сандерса, а также Джона Керри. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле будущего года.

Между тем, данное заявление бывшего госсекретаря появилось на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы и признания Соединенными Штатами лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве главы республики. Неоднозначную реакцию в США и у их союзников вызвали и планы Трампа по предстоящему выводу войск из Сирии.

Доклад: Трамп обвалил продажи огнестрельного оружия в США
В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве