Компания Яндекс учредила научную премию

У молодых ученых России, Беларуссии и Казахстана появилась еще одна мотивация к исследованиям и научной работе. Компания Яндекс объявила об учреждении научной премии имени Ильи Сегаловича - одного из основателей компании и создателя первой версии популярного поисковика.

Претендовать на грант могут студенты, аспиранты и научные руководители. Премия будет присуждаться за достижения в нескольких областях компьютерной науки: распознавании и синтез речи, информационный поиск и анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод.

Яндекс давно занимается этими направлениями и использует собственные технологии во многих продуктах, в том числе в Поиске, Переводчике, голосовом помощнике Алисе и беспилотных автомобилях.

- В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки, - говорит Аркадий Волож, гендиректор группы компаний Яндекса. - С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего. Премия носит имя Ильи, который очень верил в прогресс и много делал для поддержки IT-сообщества.

Как будет проходит отбор номинантов?

Студенты и аспиранты сами подают заявку на участие в конкурсе и номинируют научных руководителей. Лауреатов выбирает совет премии и конкурсная комиссия, куда входят представители Яндекса и научного сообщества. Главные критерии отбора: наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также вклад в развитие научного сообщества.

Старт конкурсного отбора уже дан. Вплоть до 28 февраля можно подавать заявки. Первая церемония награждения состоится уже в апреле 2019 года.

Призовой фонд премии - 15 миллионов рублей. Студенты и аспиранты, которые станут лауреатами, получат премию в 350 тысяч рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований Яндекса.

Научные руководители получат вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

Кстати

Премия Сегаловича - это не первый образовательно-научный проект Яндекса. Компания более 11 лет занимается проектами в области образования и науки. Для студентов и выпускников вузов работает Школа анализа данных, для школьников - Яндекс.Лицей. А в 2014 году Яндекс совместно с НИУ "Высшая школа экономики" открыл факультет компьютерных наук. В том же году для студентов и аспирантов факультета была учреждена стипендия имени Ильи Сегаловича.