Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

Видео, на котором истребитель Су-27 ВКС России жестко оттеснил натовский F-15, стало одним из самых популярных роликов четверга.

Причиной тому не только филигранный маневр российского самолета, пилот которого продемонстрировал главное качество российских летчиков: способность идти до конца, победить любой ценой, - но и со вкусом подобранный саундтрек. Ролик разлетелся по соцсетям, собрав тысячи перепостов и комментариев.

- Хорошая работа, Россия. Наши медиа здесь, в Австралии не показывают такие видео, - признался johnnywalker78.

- Я из Великобритании и горжусь нашими российскими братьями и сестрами. Оставайтесь сильными и отталкивайте агрессоров, - пишет rf_mateo.

- А знаете, что еще удивляет? Многие англоязычные комментаторы спрашивают что за песня... Удивительно, что Высоцкий нравится даже тем, кто не понимает смысла слов.. Пронимает Владимир Семенович... - отметил sergodebreli.

- Молодцы, красиво сработано! - резюмировал nikolay.