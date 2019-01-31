Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.01.2019,  
19:09
Текст:  Антон Валагин

Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15

Видео, на котором истребитель Су-27 ВКС России жестко оттеснил натовский F-15, стало одним из самых популярных роликов четверга.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео

Причиной тому не только филигранный маневр российского самолета, пилот которого продемонстрировал главное качество российских летчиков: способность идти до конца, победить любой ценой, - но и со вкусом подобранный саундтрек. Ролик разлетелся по соцсетям, собрав тысячи перепостов и комментариев.

- Хорошая работа, Россия. Наши медиа здесь, в Австралии не показывают такие видео, - признался johnnywalker78.

- Я из Великобритании и горжусь нашими российскими братьями и сестрами. Оставайтесь сильными и отталкивайте агрессоров, - пишет rf_mateo.

- А знаете, что еще удивляет? Многие англоязычные комментаторы спрашивают что за песня... Удивительно, что Высоцкий нравится даже тем, кто не понимает смысла слов.. Пронимает Владимир Семенович... - отметил sergodebreli.

- Молодцы, красиво сработано! - резюмировал nikolay.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Wikimedia.org
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Без промаха: Су-34 разнес объект террористов ракетой Х-35 30.01.2019
Ночную дозаправку Ту-160 над Арктикой сняли на видео 28.01.2019
соцсети
Фото: U.S. Navy via AP
У новейшего авианосца США нашли критическую проблему 10:54
Минобороны рассказало о службе флотского кота 03.05.2017
У ВМФ России появился боевой кот 02.05.2017
ВКС России
Системы ударного беспилотника "Охотник" испытают на Су-57 30.01.2019
Разработчики назвали срок создания ПАК ДА 29.01.2019