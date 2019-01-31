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Рубрика: Власть

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии и Венесуэле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, отдельно акцентируя внимание на перспективе запуска Конституционного комитета. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе главы МИД Франции.

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"Сергей Лавров информировал Жан-Ива Ле Дриана о российских усилиях по стабилизации обстановки в САР, включая оказание гуманитарного содействия, и подчеркнул приверженность России продвижению политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность налаживания контактов между так называемой "малой группой по Сирии" и астанинским форматом. Российская сторона также подтвердила готовность к взаимодействию в интересах урегулирования ситуации в Сирии.

Отдельно главы МИД России и Франции обсудили необходимость содействия нормализации ситуации в Венесуэле через диалог всех политических сил страны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Правительство МИД Ситуация в Сирии Попытка госпереворота в Венесуэле
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