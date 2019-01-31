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31.01.2019 15:22
Рубрика: Спорт

Матч Кубка Дэвиса против Швейцарии начнет Медведев

Текст: Анна Козина

В швейцарском Биле состоялась жеребьевка матча между сборными России и Швейцарии, которые поспорят за выход в финальную часть Кубка Дэвиса, с этого года проходящего в новом формате.

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Первую одиночную встречу на Swiss Tennis Arena сыграют Даниил Медведев и Генри Лааксонен. Потом на корты выйдут Карен Хачанов и Марк-Андреа Хюслер.

Во второй игровой день запланирована парная игра. Соперниками станут Евгений Донской - Андрей Рублев и Хюслер - Лааксонен.

На оставшиеся два одиночных матча заявлены Хачанов - Лааксонен и Медведев - Хюслер.

Фото: EPA
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Победитель противостояния получит одну из 12 путевок в финальный раунд Кубка Дэвиса и присоединится к полуфиналистам прошлого розыгрыша Хорватии, Франции, Испании и США, а также обладателям "уайлд-кард" Аргентине и Великобритании. Финал состоится в Мадриде (Испания) осенью 2019 года (18-24 ноября).

Спорт Теннис Кубок Дэвиса
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