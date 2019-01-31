Медведев призвал уточнить понятие спецтехники для использования в быту

Понятие специальной техники для негласного получения информации, которая может быть использована для бытовых целей, следует уточнить, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. 31 января члены правительства обсудили и поддержали поправки в уголовный и административный кодексы, касающиеся использования в быту "шпионского" оборудования, из-за которого у россиян периодически возникают проблемы с правоохранительными органами.

"Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм, и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем", - отметил Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что таких средств становится все больше, "поэтому нужно четко разграничить те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения".

В действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" (далее - СТС) не раскрыто, отмечается в материалах к заседанию. В целях устранения этой правовой неопределенности статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, предлагается дополнить определением понятия СТС. При этом будет учтена позиция Конституционного суда, изложенная в его постановлении от 31 марта 2011 года.

Также на заседании правительство поддержало законопроект об ужесточении ответственности за незаконное производство и обращение драгоценных металлов и камней. Предполагается внести изменения в КоАП в части административной ответственности в сфере их производства, использования и обращения.

"Те меры воздействия, то наказание, которое сейчас предусмотрено Кодексом об административных нарушениях, оно очень незначительное - это штрафы от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 30 до 50 тысяч - для юридических лиц", - сказал Дмитрий Медведев. В этой ситуации, подчеркнул он, "выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать эти административные требования".

Предполагается повысить штрафы за нарушение правил производства и обращения драгоценных металлов и камней, сообщил премьер. "Для физических лиц они вырастут до 120 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей", - уточнил он. Кроме того, предлагается конфискация оборудования у тех, кто самовольно добывает драгоценные металлы и камни.

Еще один рассмотренный на заседании пакет изменений в КоАП усиливает административную ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. "Предлагается ввести штрафы для тех, кто, занимаясь строительством, капитальным ремонтом или другой деятельностью, которая оказывает неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы, не принимает меры по их сохранению. В этом случае им будут грозить штрафы от 3 тысяч до 200 тысяч рублей", - сообщил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что отдельную ответственность понесут те, кто не согласовал с Росрыболовством стройку, территориальное планирование, градостроительное зонирование и другие работы, способные негативно повлиять на водные биоресурсы.

Тем временем

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил программу правительства по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель программы - "выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению", а в профессиональной деятельности - "содействовать пресечению такого поведения". Тематика антикоррупционного воспитания будет включена в цикл всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале "ПроеКТОриЯ".

Ко II кварталу текущего года министерство просвещения разработает Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей. В течение всего года минпросвещения совместно с министерством науки и высшего образования и министерством труда и соцзащиты будут проводить в образовательных учреждениях лекции, семинары и квесты разъяснительного и просветительского характера.

Министерству просвещения поручено контролировать ход программы и до 1 февраля 2020 года представить в правительство доклад о ее реализации.