МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР

Террористы продолжают попытки инсценировать применение химического оружия против мирного населения на территории Сирии. Российские дипломаты в этой связи высказывают серьезную озабоченность.

"Не спадает напряженность вокруг идлибской зоны деэскалации. Хозяйничающие там боевики нусровского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России - прим. "РГ") не только осуществляют ежедневные обстрелы близлежащих населенных пунктов, но и активно наращивают группировки своих сил вблизи линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами", - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, представители известной своими постановочными сюжетами НКО "Белые каски" готовит реализацию заготовленных сценариев в нескольких больницах в Идлибе.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что введенные Евросоюзом ограничения в отношении Москвы и Дамаска в рамках нового механизма по ответственности за применение химического оружия не имеют под собой никакой основы и основаны на домыслах и вымысле.

"Может быть, кто-то в это и поверил, но не мы", - сказал дипломат в интервью ТАСС.