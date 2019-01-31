Новости

Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США 12:03
Захарова не разделила оценку о пробуксовке переговоров с Японией 12:02
Петербург признан самым популярным городом для зимних путешествий 12:01
В Госдуме назвали паранойей украинскую идею ударить вглубь России 12:00
После гибели детей в Копейске уволен главврач детской поликлиники 11:55
В порту Махачкалы сел на мель иранский теплоход 11:53
В МИД РФ возмущены задержкой выдачи американских виз жене Виктора Бута 11:45
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео 11:40
На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков 11:37
МИД РФ приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле 11:36
На Алтае следователя полиции посадили за взятку в 20 тысяч долларов 11:34
Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге 11:30
В Крыму объяснили активность разведки ВВС США у берегов полуострова 11:30
В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 11:29
Российские ученые создают биосенсор против стресса 11:25
МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР 11:22
Стартовали продажи Lada Vesta за 1 млн рублей 11:22
Ученые выяснили, как алкоголь меняет ДНК 11:21
Проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси 11:14
На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП 11:08
В Петербурге из-за падения снега с крыши пострадал ребенок 11:01
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из крупного офисного центра 10:53
В Петербурге неизвестный обстрелял автобусы и машину полиции 10:51
Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи" 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 11:22
Рубрика: Власть

МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР

Текст: Александр Ленин

Террористы продолжают попытки инсценировать применение химического оружия против мирного населения на территории Сирии. Российские дипломаты в этой связи высказывают серьезную озабоченность.

В Сирии местные жители "воюют" с бойцами "демократических сил"

"Не спадает напряженность вокруг идлибской зоны деэскалации. Хозяйничающие там боевики нусровского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России - прим. "РГ") не только осуществляют ежедневные обстрелы близлежащих населенных пунктов, но и активно наращивают группировки своих сил вблизи линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами", - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, представители известной своими постановочными сюжетами НКО "Белые каски" готовит реализацию заготовленных сценариев в нескольких больницах в Идлибе.

Фото: РИА Новости
"Безжалостные секиры": мощные минометы перебросили на фронт в Сирии

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что введенные Евросоюзом ограничения в отношении Москвы и Дамаска в рамках нового механизма по ответственности за применение химического оружия не имеют под собой никакой основы и основаны на домыслах и вымысле.

"Может быть, кто-то в это и поверил, но не мы", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство МИД Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана