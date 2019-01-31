Минфин Германии вернул пенсии жертвам нацизма

Министерство финансов Германии приняло решение отменить действовавшее до сих пор свое же распоряжение о сокращении пенсий тем жертвам национал-социализма, которые переехали доживать оставшиеся годы в дома престарелых.

Так, если ранее они получали 660 евро, то после переселения в дом опеки им выдавали всего 352 евро. Как карманные деньги. По логике тогдашнего минфина под руководством христианского демократа Вольфганга Шойбле, обитателям таких заведений деньги особенно ни к чему. Мол, все необходимое они получают от различных социальных организаций.

Тем не менее с такой логикой не согласились левые партии Германии. Они обратились к нынешнему главе министерства социал-демократу Олафу Шольцу с требованием отменить несправедливое распоряжение своего предшественника. С аналогичным требованием выступило и Федеральное объединение жертв нацистской юстиции, и чиновники от финансов вынуждены были пойти на попятную.

Как отметил лидер левой фракции в бундестаге Ян Корте, нынешнее решение министерства можно приветствовать, с дискриминационным и постыдным снижением пенсий людям, пострадавшим от гитлеровского режима, можно сказать, покончено. Однако депутат считает, что 415 евро, которые с января этого года положены этим, мягко говоря, пожилым противникам национал-социализма, это все же оскорбление. Их всего-то в домах престарелых, по данным правительства, насчитывается только 26 человек. Неужто страна с мощной экономикой не в состоянии платить им достойную пенсию, которая, по словам Корте, должна быть не ниже 540 евро.

Примечательно, что в четверг депутаты бундестага почтили память жертв национал-социализма в связи с годовщиной освобождения советскими войсками Освенцима 27 января 1945 года.