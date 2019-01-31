Минск и Москва разрабатывают 15 новых союзных программ

Беларусь и Россия готовят проекты концепций порядка 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Минске на совещании с представителями государственных заказчиков таких программ.

При этом он обратил внимание инициаторов разработки данных программ на необходимость качественной и своевременной их подготовки, чтобы они "получили право на жизнь".

Госсекретарь напомнил, что в области оборонной промышленности и защиты информационных ресурсов в 2018 году выполнялось пять совместных научно-технических программ - "Луч", "Автоэлектроника", "Технология-СГ", "СКИФ-недра" и "Паритет", а также было проведено два ежегодных мероприятия - конференция по защите информационных ресурсов и форум инженерно-технических вузов. Кроме того, в минувшем году завершилась работа по согласованию и подготовке для утверждения на заседании Высшего госсовета проекта военной доктрины Союзного государства.

В целом, по данным Рапоты, объем бюджетных средств, выделенных белорусским распорядителем на реализацию программ и мероприятий, курируемых департаментом, в 2018 году составил более 920 млн российских рублей (около 71% от средств, выделенных белорусской стороне на выполнение всех программ и мероприятий Союзного государства в прошедшем году). "На российской стороне эти цифры составили более 1 млрд 640 млн российских рублей (почти 72% соответственно)", - уточнил он.

"Примерно одинаковое соотношение ", - заметил госсекретарь, передает "Интерфакс".