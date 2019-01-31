На Корсике стрелявший по прохожим мужчина найден мертвым

Пожилой мужчина, открывший в среду стрельбу по прохожим в корсиканском городке Бастия, найден мертвым в своей квартире. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, стрелок покончил жизнь самоубийством.

Напомним, в среду около 16:00 по местному времени 65-летний местный житель открыл стрельбу по прохожим квартале Монтезоро, после чего забаррикадировался в своей квартире. В результате инцидента были ранены шесть человек, один из которых позже скончался, пишет ТАСС. Отмечается, что среди пострадавших был сотрудник полиции.

Район вокруг дома, где скрылся преступник, был оцеплен. Из здания пришлось эвакуировать других жильцов, провели полицейские эвакуацию и расположенных поблизости боулинг-клуба и здания культурного центра. Переговоры со стрелком продолжались целый день.

Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего. По их данным, это не теракт. Предполагается, что на такой поступок мужчину подтолкнул конфликт на бытовой почве. Сообщалось также, что стрелок мог страдать психическим расстройством. Кроме того, он несколько раз привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.