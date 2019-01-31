Набиуллина сообщила о решении пересмотреть "черные списки" отказников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала проблему с необоснованным включением в "черные списки" представителей малого бизнеса, которым банки отказали в проведении операции на основании антиотмывочного законодательства.

Набиуллина пообещала пересмотреть как уже сформированные списки отказников, так и критерии включения в эти списки. Об этом она заявила на встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной Ассоциацией банков "Россия".

С прошлого года действует механизм реабилитации клиентов-отказников, однако этого, по словам Набиуллиной, недостаточно: сам факт необоснованного включения в эти списки наносит огромный урон добросовестным предпринимателям, они сталкиваются с отказом в проведении платежей, теряют контрагентов.

Глава ЦБ настойчиво рекомендовала банкам содержательно подходить к оценке риска клиентов, а не отказывать в обслуживании по формальным критериям. "Конечно, это не означает, что надо закрывать глаза на обнальщиков, которые прячутся под личиной млого бизнеса, но банки должны внимательнее относится к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, - отметила Набиуллина. - Когда есть признаки, мы просим, чтобы банки разобрались по существу, что это за клиент".

ЦБ с середины 2017 года регулярно доводит до всех кредитных организаций списки клиентов, которым было отказано в проведении операции или с которыми были разорваны договоры банковского счета по антиотмывочному законодательству. Бизнес неоднократно жаловался на то, что наличие клиента в черном списке часто служит причиной автоматического отказа в обслуживании в других кредитных организациях. ЦБ рекомендует банкам лишь проявлять повышенное внимание к клиентам из черных списков.

Со своей стороны Банк России готов существенно изменить механизм "черных списков".

Во-первых, ЦБ вместе с Росфинмониторингом планирует исключить устаревшие признаки сомнительных операций с тем, чтобы сократить основания для отказов в провелении операции.

Во-вторых, также с Росфинониторингом ЦБ скорректирует подход к обмену информацией об отказниках, чтобы в списки попадали только клиенты, проводившие операции с повышенным уровнем риска. "Оснований для включения в черные списки станет существенно меньше", - сказала Набиуллина.

В-третьих, в ближайшее время будут пересмотрены уже сформированные "черные списки", там останутся только те, кто совершал самые рискованные операции, пообещала Набиуллина.