Руководство Национального театра оперы и балета снова осуждают, на этот раз из-за турнира по компьютерной игре. Фото: Евгения Евреинова

Год 2019-й для Национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева начался ударно. Но внимание общественности к храму искусства в течение нескольких январских дней было приковано, увы, не из-за какой-то сенсационной премьеры, а потому, что на его сцене опять произошло событие, ставшее причиной шумных обсуждений.

Интеллектуальная игра

Руководство учреждения попало под огонь критики после того, как разрешило провести в театре турнир по одной из известных компьютерных игр. Организовала соревнования с приличным призовым фондом местная компания сотовой связи. Желающие могли наблюдать в интернете за тем, как на сцене, усердно кликая мышками, "рубились" друг с другом участники в командах по пять человек.

Уже во время турнира в социальных сетях начали появляться сообщения с критикой как директора театра, так и организаторов мероприятия. "Что творится? Почему так обесценивают значимость театра оперы и балета? В городе нет других мест?" - написала основатель международного фестиваля классической музыки под открытым небом Tengri Music Виктория Юртаева.

Ее поддержал ведущий солист театра Таир Бейшеев. "Происходит просто ужас! Там, где выступали великие сыны и дочери страны, происходит какое-то мероприятие страшное. Может быть, я отстал, может быть, это какое-то дурное поколение, если оно может это делать?", - сказал он в видеообращении.

Волна возмущения, тем не менее, не помешала успешно провести турнир. Уже после своим мнением поделился директор театра оперы и балета Болотбек Осмонов. Он не увидел в соревнованиях по компьютерной игре на сцене учреждения ничего противозаконного. "Был подписан договор, заплачены деньги за аренду. Это не просто игра, она относится к интеллектуальным. Закон нарушен не был", - сказал Болотбек Осмонов.

Однако министр культуры информации и туризма КР Азамат Жаманкулов, как оказалось, думает иначе. По его словам, в культурных учреждениях должны проходить только культурные мероприятия. "Поэтому в отношении руководства театра будут приняты дисциплинарные меры", - сообщил он.

По официальной информации, Азамат Жаманкулов уже внес представление премьер-министру КР Мухаммедкалыю Абылгазиеву об объявлении выговора директору Болоту Осмонову.

Пили, ели, поздравляли

Между тем среди многочисленных вопросов, которые возмущенная общественность и представители республиканской интеллигенции заочно задают руководителю театра, есть и такой: "Почему Болот Осмонов, соглашаясь на проведение киберспортивного турнира, не вспомнил о том, что произошло в стенах учреждения в 2015 году?"

Тогда в Национальном театре оперы и балета произносились тосты во здравие сына бывшего высокопоставленного чиновника, экстравагантно отметившего свой день рождения. Банкет по этому поводу провели... прямо на сцене. Застолье выглядело как спектакль - длинный стол, красивые канделябры с горящими свечами, обслуживающий персонал... Общественность узнала об этом благодаря журналистам, которых пригласили посмотреть на торжество возмущенные работники театра. Гости решили, что фотосъемка - часть мероприятия, а потому нисколько не стеснялись.

Гром грянул, когда снимки опубликовали на интернет-сайте информационного агентства. Супруга именинника попросила прощения. Как оказалось, она решила сделать сюрприз мужу. В компании, занимающейся организацией и проведением праздников, ей предложили такой вариант. "Я очень люблю театр, и мне показалось весьма романтичным не только побывать в роли зрителя, но и оказаться на сцене", - сказала женщина.

А что касается директора театра, то занимавший тогда эту должность Тимур Саламатов не увидел ничего страшного в случившемся. При этом он настаивал на том, что застолье на сцене не было настоящим.

- Скажите, что произошло из-за того, что группа людей сфотографировалась на сцене театра, изображая банкетное застолье? Это преступление? Было бы преступлением, если бы зал театра окончательно был превращен в питейное заведение. Но этого нет. Люди пришли, изобразили, что они чинно сидят за столом на сцене, сфотографировались и ушли. Что в этом преступного? Я согласен, сцена - это святое место. Там не место для пропаганды наркомании, насилия, убийства, то есть всего античеловеческого. Но это не значит, что оно неприкасаемо. Там должно происходить представление, приносящее радость людям, - объяснил он свою точку зрения.

Но в минкультуры с ним не согласились. Тимура Саламатова уволили, назвав банкет на сцене "аморальным".

Не только балет и опера

Но в наступившем году скандал потряс не только Национальный театр оперы и балета. По словам вице-премьер-министра КР Алтынай Омурбековой, она дала поручение Генеральной прокуратуре выяснить, почему в течение долгих лет проверяющие органы закрывали глаза на нарушения в Русском театре драмы имени Айтматова.

Речь идет о нескольких кафе на территории учреждения. "Их там быть не должно. Здание относится к памятникам истории и архитектуры. Виновных привлекут к ответственности", - отметила Алтынай Омурбекова.

Как сказала вице-премьер, в 2019 году Русский театр драмы закроют на капитальный ремонт. К тому моменту, когда это произойдет, все спорные вопросы с предпринимателями должны быть решены. Но продления аренды, по словам Алтынай Омурбековой, не будет.

Ранее общественность и деятели культуры не раз требовали от правительства разобраться, на каком основании кафе вообще работают на территории театра. А сотрудники учреждения публиковали обращения, в которых обвиняли руководство в том, что средства, полученные за аренду, идут неизвестно куда.

Впрочем, пессимисты призывают не аплодировать решению правительства очистить территорию театра от точек общественного питания раньше времени. Заявлений подобных этому за последние 10 лет было немало, а кафе как принимали посетителей, так и принимают.

Кто виноват?

Как отмечают эксперты, причина, по которой руководители театров идут на рискованные эксперименты, проста - деньги. И за турнир по компьютерной игре, и за провокационный банкет были заплачены круглые суммы. В первом случае компания-организатор выложила почти 200 тысяч сомов. По официальной информации, только в 2017 году владельцы кафе на территории Русского театра драмы заплатили за аренду миллионы сомов.

Соблазн, особенно в условиях скудного финансирования культурных учреждений страны со стороны государства, велик. Все-таки здания театров расположены в центре города. И, как показывает практика, директоров не пугают ни угроза быть уволенными, ни возможные проверки контролирующих госорганов. Особенно, если присутствует личная заинтересованность.

Кстати



В 2019 году расходы министерства культуры, информации и туризма КР на подведомственные учреждения составят 877 миллионов сомов. В их число входят 25 профессиональных театров, три филармонии, 51 библиотека, 40 клубов, 27 музеев, одна киностудия, 37 областных и районных кинодирекций, семь областных телерадиокомпаний, 48 редакций областных и районных газет и журналов. Если поделить вышеуказанную сумму на все организации, то каждая получит всего лишь по 3,5 миллиона.

Что делать?

Корреспондент "РГ" попросил ответить на этот вопрос известных деятелей культуры страны. По мнению директора студии "Кыргызфильм" Айбека Джангазиева, проблема, прежде всего, не в руководителях, а, в первую очередь, в тех, кто предлагает провести банкет на сцене театра. "Я бы себе никогда такого не позволил. Старые актеры, когда уходили, целовали сцену на прощание. Как можно после этого посторонним людям на ней справлять день рождения? Это вопрос внутренней воспитанности человека, вопрос перехода моральных границ", - сказал он.

Когда верстался номер



Директор Национального театра оперы и балета Болот Осмонов написал заявление об увольнении по собственному желанию.