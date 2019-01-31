Назван лучший смартфон года в России

Проект Hi-tech Mail.ru опубликовал результаты голосования, в ходе которого пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года. Отдать голоса можно было в нескольких категориях - смартфоны, технологии, компьютеры, умные часы, телевизоры, камеры и так далее.

В категории смартфонов флагманом года был назван Huawei Mate 20 Pro, премию за лучший дизайн получил Xiaomi Mi8 Pro, а приз за "оптимальный баланс" достался Nokia 7.1.

Гибкие дисплеи Samsung Infinity Flex взяли приз в номинации "Технология года", а лучшим процессором был признан экс-флагман Qualcomm Snapdragon 845.

В категории "Компьютеры" лучшим ноутбуком был признан MSI GS65 Stealth, приз за лучший дизайн достался ASUS ZenBook S, а лучшим ультрабуком стал Huawei MateBook X Pro.

Лучшим фитнес-браслетом пользователи Рунета назвали Xiaomi Mi Band 3, в номинации "Умные часы" приз взяли Apple Watch Series 4, игровой консолью года названа Sony PlayStation 4 Pro. Телевизором года стал LG Signature OLED65W8, а приз за лучшую зеркальную камеру достался Canon EOS 4000D.