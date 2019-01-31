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Рубрика: Власть

Близкий Восток

Николай Патрушев привез арабскому принцу привет от Путина
Текст: Иван Егоров (Абу-Даби )
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
В четверг продолжилось арабское турне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. После переговоров и встреч на высшем уровне с руководством Египта российская делегация во главе с Патрушевым прилетела в Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

В Абу-Даби секретаря российского Совбеза принял наследный принц, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мохаммед Бен Заед Аль Нахаян. Патрушев передал наследному принцу личный привет от Владимира Путина, который по его словам, с "теплотой вспоминает" их последнюю встречу в июне 2018 года в Москве.

Фото: Иван Егоров/ РГ
Патрушев провел в Египте консультации по безопасности

При этом секретарь СБ РФ подчеркнул, что весьма важным моментом для российско-эмиратского взаимодействия стало подписание декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Он также отметил плотное взаимодействие с эмиратскими партнерами на международных площадках и поблагодарил за поддержку российских инициатив в ООН. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений с Абу-Даби не только на двусторонней основе, но и в многосторонних форматах.

Если встреча с наследным принцем проходила в узком формате, то в расширенных консультациях по безопасности приняли участие представители  заинтересованных российских и эмиратских ведомств. Со стороны ОАЭ делегацию возглавил еще один член королевской семьи - советник по национальной безопасности принц Тахнун Бен Заед Аль Нахаян.

На  консультациях по безопасности Николай Патрушев подробно остановился на событиях происходящих в Северной Африке, в частности в Ливии. По его словам, Запад своими действиями разрушил ливийскую государственность, что создало все условия для превращения этой страны в запасную базу для международных террористических организаций. Не менее важной, по мнению секретаря российского Совбеза, для региональной безопасности является обстановка в Йемене и Россия весьма обеспокоена развитием гуманитарного кризиса в этой стране. Отдельно он остановился на сирийской проблематике и заявил, что в Москве высоко ценят оказываемую ОАЭ поддержку российских усилий по достижению сирийского урегулирования.

Наша сторона предложила инвестфондам ОАЭ участвовать в проектах на территории России

Кроме того, как стало известно обозревателю "РГ", представители российской стороны на переговорах с коллегами из ОАЭ высказали заинтересованность в активации информационного обмена по террористическим группировкам действующим на Ближнем Востоке и Северной Африке. При этом было заявлено, что отдельное внимание важно уделять противодействию финансирования терроризма и транзиту боевиков. А также пресечению каналов незаконного оборота оружия и наркотиков и борьбе с распространением экстремистской идеологии. Кроме того представители МВД России призвали арабских коллег активизировать взаимодействие между правоохранительными органами России и ОАЭ. Сейчас такое сотрудничество идет в основном по каналам Интерпола. По линии министерств юстиции двух стран обсуждалась судьба договора, который пока не подписан, о взаимном возврате лиц отбывающих наказание. По данным "РГ" сейчас в ОАЭ отбывают наказание 19 граждан России.

Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ

На консультациях обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество, а также проблематика информационной безопасности и вопросы торгово-экономического сотрудничества. В частности, как рассказал обозревателю "РГ" глава Росгеологии Роман Панов, российская и эмиратская стороны в течении двух лет ведут переговоры о проведение в том числе детальных три-д сейсморазведочных работ на шельфе Персидского залива под потенциальные лицензионные участки.

По словам Панова, потенциальный интерес есть и на направлении твердых полезных ископаемых. В частности уже прошли переговоры на предмет построения металлогенической карты региона Фуджейро, и сейчас идет изучение предложения российской стороны. В свою очередь российская сторона предложила эмиратским инвестиционным фондам поучаствовать в совместных проектах на территории России. По словам Панова, это касается не только новых проектов по добычи нефти, но и твердых полезных ископаемых - золота, меди, металлов платиновой группы и алмазов.

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