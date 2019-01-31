Nokia перезапустит еще один культовый телефон

Новое устройство под брендом Nokia с кодовым индексом TA-1139 было обнаружено на китайском сертификационном сайте TENAA. Об этом пишет портал GizChina.

Факт одобрение регулятора в Поднебесной говорит о том, что все готово для выпуска кнопочной звонилки в серию.

Внешне новинка больше всего похожа на легендарную модель Nokia 3210, выпущенную в 1999 году. Она стала одной из самых успешных в истории, всего было продано около 160 миллионов телефонов.

В плане дизайна все очень аскетично и строго - никаких откровений и инноваций. Камера в 3 мегапикселя всего одна - сзади, но, учитывая целевую аудиторию, отсутствие возможности делать селфи вряд ли кого-то расстроит. Для прослушивания музыки предусмотрены FM-модуль, MP3-плеер и разъем для microSD-карты для записи треков. Учитывая небольшие размеры 2,4-дюймового TFT-дисплея с разрешением 240х320, аккумулятора на 1020 мАч будет хватать надолго.

Данные относительно цены пока не озвучивались, но, скорее всего, телефон будет одним из самых доступных предложений компании.