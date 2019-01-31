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Рубрика: Власть

Нотариусы бесплатно зарегистрируют сделки с квартирой в росреестре

Текст: Владислав Куликов
Нотариусы отныне обязаны направлять документы на регистрацию в Росреестр в режиме онлайн, и эта процедура бесплатна для граждан.

Соответствующая норма вступила в силу с 1 февраля. Новое правило поможет гражданам, обращающимся за нотариальным удостоверением сделок, существенно сэкономить время и снизить финансовые затраты.

Кстати, как подчеркивают эксперты, аналогичная обязанность - бесплатно подавать документы в Росреестр - возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.

За год более 20 тысяч человек провели расчеты по крупным сделкам через депозит нотариуса

Если подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан направить документы в Росреестр на бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен двухдневный срок. Гражданам в любом случае не придется никуда ходить, и тем более не надо будет обращаться к каким-то посредникам.

Еще одна важная опция: рассчитаться по сделке можно через депозит нотариуса. Передача денег из рук в руки при крупных сделках - всегда рискованная и деликатная процедура. Кто-то кого-то может обмануть или придут грабители со стороны и обидят сразу всех.

Чтобы обезопасить себя, граждане, как правило, используют банковские ячейки: покупатель закладывает туда деньги, а продавец потом забирает. Но и этот способ не дает полной гарантии: были случаи, когда деньги исчезали из сейфов. По словам экспертов, более надежный вариант: расчет через депозит нотариуса.

Фото: Аркадий Колыбалов
Граждане смогут находить через нотариуса семейные корни

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, ежегодно почти 20 тысяч граждан отказываются от банковских услуг по временной аренде ячеек при расчетах по сделкам с недвижимостью в пользу передачи денег через депозит нотариуса.

"Расчет через депозит нотариуса по многим пунктам превосходит банковскую ячейку, - рассказывают эксперты. - Во-первых, деньги не нужно обналичивать и куда-то везти. Во-вторых, именно нотариус впоследствии будет отвечать за своевременный перевод средств продавцу: до регистрации права собственности в Росреестре деньги будут неприкосновенны. В-третьих, депозитный счет нотариуса защищен от банкротства кредитного учреждения, где он открыт. В случае, если у банка отзывают лицензию, деньги с депозитного счета нотариуса исключаются из конкурсной массы и без задержек возвращаются их владельцу". При этом нотариусы могут открывать счета только в максимально надежных банках.

Власть Право Административное право Правительство Минэкономразвития Росреестр Вступают в силу в феврале 2019 года
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