Нотариусы бесплатно зарегистрируют сделки с квартирой в росреестре

Соответствующая норма вступила в силу с 1 февраля. Новое правило поможет гражданам, обращающимся за нотариальным удостоверением сделок, существенно сэкономить время и снизить финансовые затраты.
Кстати, как подчеркивают эксперты, аналогичная обязанность - бесплатно подавать документы в Росреестр - возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.
Если подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан направить документы в Росреестр на бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен двухдневный срок. Гражданам в любом случае не придется никуда ходить, и тем более не надо будет обращаться к каким-то посредникам.
Еще одна важная опция: рассчитаться по сделке можно через депозит нотариуса. Передача денег из рук в руки при крупных сделках - всегда рискованная и деликатная процедура. Кто-то кого-то может обмануть или придут грабители со стороны и обидят сразу всех.
Чтобы обезопасить себя, граждане, как правило, используют банковские ячейки: покупатель закладывает туда деньги, а продавец потом забирает. Но и этот способ не дает полной гарантии: были случаи, когда деньги исчезали из сейфов. По словам экспертов, более надежный вариант: расчет через депозит нотариуса.
Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, ежегодно почти 20 тысяч граждан отказываются от банковских услуг по временной аренде ячеек при расчетах по сделкам с недвижимостью в пользу передачи денег через депозит нотариуса.
"Расчет через депозит нотариуса по многим пунктам превосходит банковскую ячейку, - рассказывают эксперты. - Во-первых, деньги не нужно обналичивать и куда-то везти. Во-вторых, именно нотариус впоследствии будет отвечать за своевременный перевод средств продавцу: до регистрации права собственности в Росреестре деньги будут неприкосновенны. В-третьих, депозитный счет нотариуса защищен от банкротства кредитного учреждения, где он открыт. В случае, если у банка отзывают лицензию, деньги с депозитного счета нотариуса исключаются из конкурсной массы и без задержек возвращаются их владельцу". При этом нотариусы могут открывать счета только в максимально надежных банках.