Онлайн-сервисы Uber и Cabify приостанавливают работу в Барселоне

Онлайн-сервисы частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify приняли решение приостановить с 1 февраля свою работу в Барселоне. Этот шаг связан с ограничениями, наложенными на их услуги властями Каталонии. Правительство региона постановило, что время между заказом машины клиентом и ее подачей должно составлять не менее 15 минут (за нарушение - штраф в 1400 евро). И этот период может быть еще больше увеличен (до часа), если необходимость в этом усмотрят муниципальные власти. Соответствующий указ вступает в силу как раз в пятницу.

Как подчеркнули в компании Uber, "таких ограничений нет больше нигде в Европе", и "они не совместимы с немедленным предоставлением услуг по требованию". В Cabify со своей стороны отметили, что установленные нормы имеют лишь одну цель - изгнать подобные ей компании из Барселоны и Каталонии в целом.

Данное решение власти региона приняли под давлением официальных таксистов, обвиняющих водителей, набирающих клиентов через онлайн-приложения, в недобросовестной конкуренции. Их недовольство уже много лет вызывает то, что за лицензию официального перевозчика необходимо выложить от 150 до 220 тысяч евро (зависит от региона или конкретного города), тогда как те, кто работает с агрегаторами, лишь 40-60 тысяч евро. К тому же количество водителей с лицензией VTC (именно она нужна для работы с Uber и Cabify) больше, чем положено. Их число по отношению к официальным таксистам должно составлять 1 к 30, реально же - 1 к 5 (13 тысяч и 66 тысяч соответственно).

Испанские таксисты неоднократно устраивали акции протеста, но две недели назад решились начать бессрочную забастовку. Точнее, две отдельных забастовки - одну в Барселоне, другую в Мадриде. В каталонской столице она продлилась чуть больше недели, местных таксистов удовлетворило принятое властями решение о необходимости заранее заказывать машину через Uber и Cabify. Водители, работающие через эти приложения, тоже выходили на улицы, но так и не смогли добиться отмены этого ограничения. И компании решили приостановить свою работу в Барселоне (кстати, Uber уже уходил из города в 2014 году, а возобновил сервис свою деятельность здесь только в 2018-м).

А вот в Мадриде забастовка продолжается до сих пор. Таксисты ежедневно выходят на улицы, устраивая митинги возле здания Народной партии (возможно, это связано с тем, что именно в тот период, когда она была у власти, у Испании заработали онлайн-приложения Uber и Cabify) и на площади Пуэрта-дель-Соль (излюбленном месте для выступлений всех недовольных). В минувший понедельник они даже перекрыли проспект Кастельяна - одну из центральных артерий города, и полиции силой пришлось разгонять их, эвакуируя машины и штрафуя за "неправильную парковку". С тех пор водители предпочитают оставлять свои машины в гаражах.

Таксисты выдвигают различные условия, на которых они согласны прекратить забастовку. Речь идет о предварительном (за час) заказе машин Uber и Cabify, минимальном расстоянии в 5 км, на которое те должны перевезти пассажира. Но власти Мадридского региона отвергают их, справедливо опасаясь, что это уничтожит онлайн-сервисы. Ответные предложения (например, о минимальном расстоянии в 300 метров для "заключения контракта на услуги водителя VTC") не устраивают уже таксистов. И выход из кризиса затягивается.

Между тем жители Мадрида обратили внимание, что после начала забастовки таксистов дороги стали гораздо свободнее. Обычный водитель обычно проезжает в день около 25 километров (на работу и обратно). Такси же каждый день "наматывают" не менее 200 км, что есть в десять раз больше. По словам представителя Центра транспортных исследований Давида Лоиса, люди привыкли к определенному трафику, и отсутствие 15 тысяч машин сразу бросается в глаза. Есть и другой положительный момент: многие наконец-то научились пользоваться метро.