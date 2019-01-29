Сотни таксистов вышли на улицы Мадрида в девятый день забастовки

Забастовка таксистов в Мадриде продолжается уже девятый день. Сегодня они вышли на манифестацию к штаб-квартире Всеобщего союза трудящихся (одного из крупнейших профсоюзов в Испании), затем провели еще один митинг возле центрального офиса Народной партии, а вечером соберутся на площади Пуэрта-дель-Соль. Последняя точка является традиционным местом сбора любых недовольных, и мадридские таксисты устраивают тут свои акции уже не первый день.

Накануне водители перекрыли одну из центральных транспортных артерий города - проспект Кастельяна, и полиции пришлось силой разгонять их, эвакуировать автомобили, выписывать штрафы за "неправильную парковку". Сегодня забастовщики оставили машины в гаражах и вышли на улицы "на своих двоих". В целях обеспечения безопасности полиция перекрыла часть улиц на пути следования манифестантов.

Кстати, в акциях протеста принимают участие не только мадридские таксисты (в столице в этой сфере работает свыше 15,5 тысячи человек), но и их коллеги из других регионов. Они прибывают группами практически каждый день со всех концов страны.

Забастовщики требуют от властей урегулировать ситуацию в сфере пассажирских перевозок, обвиняя водителей, использующих приложения Uber и Cabify в недобросовестной конкуренции.

Тут есть несколько нюансов. Согласно принятым в Испании нормам, все таксисты обязаны иметь лицензию, однако официальные перевозчики платят за нее от 150 до 220 тысяч евро, тогда как те, кто работает с агрегаторами, - лишь 40-60 тысяч евро. К тому же количество водителей с лицензией VTC (именно она нужна для работы с Uber и Cabify) больше, чем положено. Их число по отношению к официальным таксистам должно составлять 1 к 30, реально же - 1 к 5, а в Мадриде и того меньше - лишь 1 к 2,5.

Осенью 2018 года испанские власти приняли решение ликвидировать лицензии VTC через 4 года, однако официальные таксисты хотят, чтобы и в этот период водители Uber и Cabify не отнимали у них заработок. На прошлой неделе руководство Мадридского автономного сообщества предложило установить предельное расстояние в 300 метров для "заключения контракта на услуги водителя VTC", но таксисты отклонили его. По словам их представителя, это "абсурдное решение", которое привело бы лишь увеличению пробок и загрязнению воздуха.

В Барселоне, где проходит аналогичная забастовка, пошли другим путем. Там постановили, что минимальное время до подачи машины Uber и Cabify должно составлять 15 минут (и оно может быть увеличено до одного часа). Глава Мадридского региона Анхель Гарридо со своей стороны уже отметил, что ему не нравится барселонская модель, но других вариантов (помимо уже отклоненного) пока не предложил.

Мадридская ассоциация такси выступила с инициативой разработать закон о предварительном заключении контрактов и привлечении клиентов, но ответа от властей пока не получила.

Схожие проблемы в сфере пассажирских перевозок возникают во многих странах. И решение проблемы все ищут по-своему. Во Франции водителям Uber запрещено включать функцию геолокации, а также парковаться в ожидании нового пассажира. В Италии действие лицензии ограничено определенным городом. В столице Бельгии суд вообще запретил работу Uber, компания подала апелляцию и выиграла процесс, однако это решение также было опротестовано, так что окончательный вердикт еще не вынесен. В Германии водители Uber обязаны вернуться на базу (в гараж), прежде чем отправиться за новым пассажиром.